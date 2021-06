Odmítal, že by utkání se Slováky, před kterým už měly oba týmy jistý postup do čtvrtfinále MS, mělo menší tempo. Trenéra české hokejové reprezentace Filipa Pešána kromě jednoznačné výhry 7:3 těší i fakt, že mužstvo konečně už začíná mít tvář, jakou by si představoval. Před čtvrtečním čtvrtfinále proti Finsku hodně pozitivní zjištění...

Jak důležité je, že Finy dobře znáte ze vzájemných zápasů Euro Hockey Tour v sezoně? Tým tu mají hodně podobný, posílený o dva hráče z NHL...

Myslím, že nemá moc velký vliv skutečnost, že soupeře známe. I když hru Finů zná celý svět, přesto jsou úřadujícími mistry světa, protože tu svou hru zvládají velmi dobře. Spíš než o nacházení vhodného systému hry to bude o soubojích a malých poctivých věcech. A taky o bruslení, což Finové zvládají velmi dobře. Podporují se, hrají blízko sebe a jsou technicky velmi dobře vybavení. Záleží na nás, jestli se s tím dokážeme popasovat.

I proto, že půjde o zcela jiný zápas než na Euro Hockey Tour? Zápas, který řada z vašich hráčů nepoznala, ať už atmosférou nebo významem?

Máte naprostou pravdu, vidím to úplně stejně. Utkání Euro Hockey Tour se s tlakem a okamžikem čtvrtfinále mistrovství světa nedají vůbec srovnávat.

Jak tedy hráče připravit, aby se s oním tlakem vyrovnali a nepodlehli mu?

Pod tlakem tady hrajeme už několik zápasů v řadě a dokázali jsme se s tím srovnat. Myslím, že už začínáme mít tvář, jakou bychom chtěli mít. Bude na nás na trenérech vhodně namixovat tým do podoby, ve které bychom mohli uspět. Součástí přípravy bude i nachystat hráče na to, že utkání bude mít velký význam, stejně jako měla ta poslední. Jsme na to připravení.

Filip Zadina (vpravo) se raduje se spoluhráči z úvodního gólu proti Slovensku.

Vít Šimánek, ČTK

Zápas se Slovenskem jste museli odehrát jen na jedenáct útočníků, protože Filip Chytil figurující v zápise o utkání nakonec nenastoupil. Co se přihodilo?

Filip měl bohužel až během rozbruslení drobný zdravotní problém, který se ukázal být natolik velkým, aby nemohl do zápasu zasáhnout. Proto jsme nemohli povolat nikoho z náhradníků. Byl to v uvozovkách trošku chaos, protože se nám rozhodila přesilovka i složení pětek, ale zvládli jsme to.

Je ohrožen Chytilův start ve čtvrtfinále?

Myslím, že už bude připraven ve středu do dalšího našeho programu.

Proti Slovákům jste nenasadil brankáře Hrubce, obránce Hronka a útočníky Kubalíka, Kováře, Vránu a Sekáče. Chtěl jste jim dopřát odpočinek, nebo jste chtěl vidět další hráče s ohledem na čtvrtfinále?

Z obou důvodů. Kluky jsem chtěl pošetřit a zároveň chceme vybrat nejvhodnější tým pro čtvrtfinálovou bitvu. Kluci, kteří posledních pár zápasů nehráli, dnes dostali šanci a myslím, že se jí velmi výrazně chytili. Zamotali nám hlavu a uvidíme, jak postavíme středeční trénink.

Přišlo vám, že na tempu utkání bylo trochu znát, že oba tymy již měly čtvrtfinále jisté?

Jestli si myslíte, že jsme to my i Slováci odklouzali, tak já si to nemyslím. Nemyslím si, že by tempo zápasu s Dánskem, kdy jsme hráli o všechno, bylo větší než dneska. Jde o herní systém, který mají Slováci podobný jako my. A když tyto systémy na sebe naráží, je hra velmi vyrovnaná. Kdežto naopak s Dánskem, které neustálo bránilo a my pořád chodili do plných, bylo tempo jiné. Prostě si nemyslím, že by dnes bylo znát, že se hrálo o nic. Pořád je to zápas mistrovství světa o umístění v tabulce a oba týmy hrály naplno.

Zleva Slovák Kristián Pospíšil a Andrej Šustr.

Vít Šimánek, ČTK

Jak moc vám proti Slovákům pomohl rychlý Zadinův gól už po necelé půlminutě hry?

Bylo důležité, že jsme dali první branku a ještě lépe, že tak brzy. Konečně jsme nemuseli dotahovat náskok soupeře, což mělo na celé utkání velký vliv.

Hned pět hráčů v úterý zaznamenalo svůj premiérový gól na tomto turnaji, včetně útočníků Špačka se Stránským. Může jim to před klíčovým zápasem šampionátu dodat uklidnění?

Může být uklidnění pro celý tým, že jsme odehráli dobré utkání a vstřelili spoustu branek. Myslím, že spousta hráčů si uvědomila, že když plníme věci, které jako tým všichni chceme, tak nejenže hrajeme pohledný hokej, ale dáváme i spoustu branek. Doufám, že spíš než vstřelené góly hráčům pomůže vědomí dobře odehraného zápasu.

Utkání skupiny A mistrovství světa v hokeji: Slovensko - ČR, 1. června 2021 v Rize. Zleva Slovák Peter Cehlárik, bránící Češi David Musil, Libor Hájek, Jakub Flek a Michael Špaček, Kristián Pospíšil ze Slovenska a český brankář Roman Will.

Vít Šimánek, ČTK

Filip Zadina vám po zápase dal hodinky, které obdržel jako cenu pro nejlepšího hráče duelu, a pak se nechal slyšet, že už na stolku na hotelu máte snad patery. Plánujete nějakou sbírku nebo výstavu v Síni slávy?

Ne, já si v Liberci otvírám hodinářství.