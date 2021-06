Nastoupil do úvodního duelu proti Rusku, aby následujících pět vystoupení českého národního týmu sledoval jen v roli diváka. Lukáš Radil dost možná ani nedoufal, že si na letošním MS ještě zahraje, jenže kouč Filip Pešán šetřil před čtvrtfinále některé opory a útočník Spartaku Moskva naskočil proti Slovákům.

Návrat do sestavy po deseti dnech pouhého tréninku přitom rovnou ozdobil gólem. „Cítil jsem se docela dobře. Čekal jsem, že to bude o dost horší. Jak kluci dali hned první střídání gól, zdálo se mi, že jsme diktovali tempo zápasu. Hráli jsme hodně s pukem, což mi to hrozně usnadnilo, než když hrajeme s týmem, proti kterému musíte furt někde nahánět puk," líčil Radil.

Jestli však výkonem přesvědčil trenéry, aby ho nasadili i do čtvrteční bitvy o semifinále proti Finům, nechtěl příliš komentovat. „Vůbec si netroufám odhadovat, protože nejsem v odhadech dobrej," kroutil hlavou třicetiletý forvard.

Po utkání se sbornou v Rize jen pendloval mezi tréninkovou halou a hotelem, na kterém trávil většinu času. „Dá se říct, že jsem už tady byl na takovém pobytovém zájezdu. Poznávací zájezd pomocí jednoho okýnka, který je přímo mířený na Rigu," ušklíbl se. Čas si krátil třeba četbou knih, utíkal mu ovšem pomalu.

„Bylo to hodně dlouhý, v tomhle je letošní MS úplně jiné než ta předchozí. Jediný místo, kam se dostaneme je buď zimák, nebo taková malá ohrádka před hotelem. Ale tak to prostě je," říká ostřílený křídelník, jenž naskočil po boku Hanzla a Smejkala ve třetí formaci.

Češi závěrečný duel ve skupině zvládli a obsadili v tabulce třetí místo. Jejich soupeřem v klíčovém čtvrtfinále budou ve čtvrtek Finové, druhý celek skupiny B. „Na turnaji máme v nohách sedm zápasů. Uvidí se pozítří, jak jsme připravení," připomněl Radil před zápasem, který české mužstvo buď nasměruje do boje o medaile, nebo mu sen zcela rozmete. „S Finy to bude těžký zápas, je to ale čtvrtfinále a je jedno, proti komu nastoupíte. Musí se vyhrát, aby se dosáhlo na úspěch," dodal.