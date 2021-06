Jako hráč zažil čtvrtfinálové bitvy, které rozhodují o úspěšnosti či neúspěšnosti turnaje, na olympijských hrách, Světovém poháru, i MS. Teď ale Martin Straka poprvé okusí, jaké to je stát na střídačce coby jeden z trenérů. „Zápasy, v nichž o něco jde, jsou v hokeji to nejvíc. Teď musíme ukázat, co umíme,“ burcuje asistent hlavního kouče Pešána před čtvrtečním čtvrtfinále proti Finsku na šampionátu v Rize.

Je vám to vše jasné? jako by se ptal s fixkou v ruce kouč FIlip Pešán.

Jaká panuje v týmu nálada?

Je vynikající. Ve středu dopoledne jsme absolvovali výborný trénink v nové hale, kterou jsme si vyzkoušeli poprvé. Moc se na čtvrtfinále těšíme, vždyť kvůli tomuto utkání jsme tady. Doufám, že to zvládneme. Teď už je to o momentálním rozpoložení, musíme ve čtvrtek nechat na ledě maximum.

Už máte jasno o sestavě?

Už máme nějakou vizi a víme, jak asi nastoupíme. Necháme si to ale pro sebe, sestavu zase oznámíme až ve čtvrtek hodinu před začátkem utkání.

Trénink české hokejové reprezentace Filip Pešán ukazuje na tabuli svým svěřencům jedno z herních cvičení.

Vít Šimánek, ČTK

Zatímco Finové postoupili do play off v poklidném tempu, vy jste si museli projít řadou kritických momentů, během nichž hrozil konec už ve skupině. Může být nyní vaší výhodou, že pod tlakem umíte hrát?

Mělo by nám to pomoct, protože po porážce se Švýcarskem byl pro nás vlastně každý zápas takové čtvrtfinále. Prošli jsme toho hodně, i psychicky náročných zápasů, a vždycky jsme to dokázali zvládnout. Kluci cestu vždycky našli, ať už jakýmkoliv způsobem. Věřím, že jsou odolní. A pomoct by nám měl i zápas se Slováky, i když už v něm o nic nešlo. Každé vítězství se ale počítá a všechno by z nás mělo spadnout. V naší hře už se objevily systémové věci, tak snad v tom budeme pokračovat.

Ve středu jste si poprvé vyzkoušeli led v hlavní Areně Riga. Jak na vás působila oproti provizorně vybudovanému Olympijskému centru, v němž jste odehráli základní skupinu?

Konečně jako hokejový stadion (směje se). Ne, je nám jedno, kde hrajeme. Doufám, že na utkání konečně přijdou aspoň nějací diváci. Hala je hezká, moc se mi líbila. I led se mi zdál úplně v pohodě, nikdo si na něj nestěžoval.

A nová kabina?

Dneska jsme ještě zůstali v naší původní šatně, teprve v průběhu středy podebatujeme, jak to provedeme pro utkání s Finy.

Trenér Filip Pešán v diskuzi s útočníkem Filipem Chytilem. Vpravo přihlíží obránce Libor Šulák.

Vít Šimánek, ČTK

Pozitivní zprávou je, že ve středu na ledě nechyběl Filip Chytil, jenž kvůli menšímu zranění nenastoupil v úterý proti Slovákům...

Filip byl v pohodě, mohl absolvovat trénink. Není to nic vážného, i ostatní kluci trénovali bez problémů.

Filip Pešán říkal, že přestože jste s Finy odehráli v sezoně čtyři zápasy EHT, ten čtvrteční se s nimi kvůli tlaku vůbec nedá srovnávat. Máte stejný pohled?

Souhlasím, jde o úplně něco jiného, vždyť teď je v sázce semifinále mistrovství světa. Všichni to takhle vnímáme. Cítím z kluků, jak se na utkání těší. Nálada je bojovná, zároveň ale panuje pohoda.

Co by mělo na Finy platit?

Díky (videokouči) Aleši Vladykovi máme všechny videa a analýzy z jejich zápasů na turnaji. Finy známe a víme, co od nich čekat. Jsou to výborní bruslaři, skvěle organizovaní a málo vylučovaní. Musíme být silní na puku a plnit systémové věci. Bude třeba hrát pospolu, být si nablízku a nedělat zbytečné fauly, hlavně ty v ofenzivě. Musíme si věřit a být sebevědomí.

Prostě ukázat mentalitu vítězů, že takhle důležité zápasy jste schopni zvládat?

Kluci to prostě musí mít v sobě. Dnes jsme s nimi o tom mluvili, aby to měli v hlavách. Máme tu šampiony - Kovy (Jan Kovář) vyhrál švýcarskou ligu, Klokan (Lukáš Klok) finskou, Matěj Stránský českou. Máme tu spoustu kluků s vítěznou mentalitou a teď jde o to, aby na jednu stranu byli pokorní, ale zároveň neměli strach. Nejhorší totiž je, když se bojíte o výsledek, což jsme tady už zažili. Je třeba ukázat sebevědomí, povzbuzovat se, být optimisticky naladění a ukázat srdíčko. A makat pro tým, protože žádný jedinec sám utkání nevyhraje. Ega musejí stranou. Od prvního do posledního hráče je třeba nechat na ledě úplně všechno a soustředit se na maličkosti; jako blokování střel, hru do těla; které vyhrávají zápasy. Jedině tak můžeme něco vyhrát a lidi si pak kluky budou moct pamatovat jako vítěze.

Není však finskou předností, že takových vítězných typů mají v kádru víc? Včetně osmi hráčů, kteří MS vyhráli před dvěma lety?

To se uvidí po zápase.

Poprvé v Areně Riga! Čeští hokejisté si vyzkoušeli led hlavní haly MS před čtvrtfinále s Finy.

Vít Šimánek, ČTK

Finové na turnaji prohráli jen s Kazachstánem, který uspěl díky důsledné defenzivě. Vy ale nebudete chtít jen bránit?

Určitě ne. Pochopitelně nechceme nesmyslně útočit, když bude soupeř v držení puku. To se chceme zatáhnout dozadu, abychom po ledě nelítali jako blázni. Musíme rozlišovat, kdy si můžeme dovolit vyrazit dopředu, a kdy si naopak musíme počkat na jejich chyby, abychom mohli vyrazit do přečíslení.

A důležitá budou i vhazování. Zatímco z Čechů figuruje mezi desítkou nejlepších hráčů turnaje na buly jen Robin Hanzl, Finové v ní mají trojnásobné zastoupení a Petri Kontiola statistikám dokonce s úspěšností 66 procent vládne... Upozorňovali jste hráče na tuto finskou zbraň?

Víme o tom. Ale není to jen o jedinci, který zahrává buly. Je to i o všech ostatních, aby věděli, co mají na ledě dělat. Aby šli okamžitě napadat, nebo naopak blokovali. A k Robinu Hanzlovi - je strašně důležité mít takového kluka, kterého můžete dát na buly v obranném pásmu a máte tak nějak jistotu, že ho vyhraje. Vhazování bude moc důležité, protože je velký rozdíl mít puk pod kontrolou, nebo ho naopak nahánět.

Útočníci Jan Kovář (vzadu), Dominik Kubalík a trenér Filip Pešán se radují z gólu na středečním tréninku.

Vít Šimánek, ČTK

Čtvrtfinále MS zažíváte poprvé jako trenér. Jak jste je ale vnímal jako hráč?

Zápasy, v nichž o něco jde, jsou v hokeji to nejvíc. Teď musíme ukázat, co umíme. Myslím, že každý by se měl na utkání, kdy se hraje o všechno, těšit.

Jak jste čtvrtfinále prožíval v minulých letech jako fanoušek u obrazovky?

Klukům jsem vždycky fandil, ale člověk to prožívá úplně jinak, když je s týmem. Koukat na hokej doma u televize nebo s kamarády u piva v hospodě, to je něco úplně jiného.