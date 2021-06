S kapitánským céčkem vyrazí v Rize do klíčového boje mistrovství světa. Útočník Jan Kovář povede české hokejisty večer proti Finsku do čtvrtfinále, které tradičně oddělí úspěšné týmy od neúspěšných.

Národní tým se po úvodních porážkách s Rusy a Švýcary ocitl v prekérní situaci. Se Švédy prohrával po čtyřiceti minutách 0:2, s Dány ještě v pětačtyřicáté minutě 0:1 a pokud by nesrovnal, poprvé v historii šampionátů by ve vyřazovacích bojích chyběl. „Doufám, že to může být i trochu výhoda, že jsme v Rize hráli play off už od třetího zápasu. Snad nedojde u nás k nějaké panice, velké nervozitě a dobře do utkání vstoupíme," hlásí 31letý centr.

Moc si přeje, aby tým proti Suomi zvládl začátek. V důležitých kláních na letošním turnaji obvykle doháněl manko soupeře. „Blbě se to pak láme. Se Švédy se to povedlo, když jsme byli přitlačení u stěny, ale je lepší být na druhé straně, jít si od začátku pro vítězství," připomíná Kovář.

Kapitán českého týmu Jan Kovář se snaží překonat dánského brankáře Sebastiana Dahma.

Vít Šimánek, ČTK

Uvědomuje si, že výkony mužstva v základní skupině nebyly optimální. Za předváděnou hru čelilo kritice některých hokejových expertů. Třeba bývalý útočník Milan Antoš mluvil ve studiu České televize po dvou třetinách s Dány o hnusu.

„Nebudeme si nalhávat, hra zatím neladila, ale věřím, že se do toho dostáváme a ve čtvrtek nás čeká velký zápas. Kritika nám upřímně moc nepomáhá. Kluci si to přečtou, doléhá pak na ně ještě větší nervozita," tvrdí Kovář, který startuje na svém sedmém MS, medaile mu však zatím uniká.

„Je potřeba abychom byli soustředění na každou chvíli, nekoukali dopředu, ale od začátku si šli za svým cílem," burcuje.