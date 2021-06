Slovenští hokejisté si ve čtvrtfinále mistrovství světa v Rize připsali jednoznačnou porážku 1:6 s týmem USA, útočník Peter Cehlárik ale ocenil výkon týmu v průběhu turnaje. Slováci postoupili ze skupiny do play off na šampionátu po osmi letech, i když měli nejmladší tým v historii.

"Američané hráli trochu jiným stylem, než na který jsme byli zvyklí ze skupiny. Vyběhli na nás bez respektu a byl to hokej v trochu vyšším tempu než předešlé zápasy. Hned na začátku jsme se nechali vyloučit, a i když jsme tři na pět ubránili, tak pak jsme dostali tři góly a to už se těžko dohání," řekl Cehlárik na on-line tiskové konferenci po utkání.

Američané si v úvodní dvacetiminutovce vypracovali tříbrankový náskok a poté již zápas kontrolovali. "Skončilo to 6:1, to hovoří za vše. Ve druhé třetině jsme tam ale měli nějaké šance, protiútoky. Snížili jsme na 3:1 a měli jsme šanci vrátit se do zápasu, což se ale nepodařilo," uvedl pětadvacetiletý útočník. "To, že jsme postoupili do čtvrtfinále, je pro nás malý úspěch, ale člověk chce více. Nevyšlo nám to, končíme, ale já jsem hrdý na tým a kluky, kteří odvedli super práci. Zápas od zápasu jsme se lepšili a užili jsme si to tady," řekl České televizi.

Cehlárik se ve čtvrtfinále postaral o jediný gól Slovenska a bodoval i v osmém utkání na turnaji. Celkem nasbíral 11 bodů za pět branek a šest asistencí a aktuálně je v čele produktivity turnaje. "Po vydařené části ve švédské lize nám to v play off moc nešlo, ale byl jsem připravený hrát a přijet po delší době do reprezentace. Byl jsem namotivovaný a dařilo se nám to. Bohužel už ale končíme," řekla opora Leksandu.

V národním týmu hrál stejně jako na klubové úrovni v útoku s Markem Hrivíkem a doplnil je Robert Lantoši. "Bylo vidět, že chemie mezi námi funguje. Odehráli jsme spolu nějaké zápasy. Věřím, že se opět sejdeme a budeme moc spolu reprezentovat. Chtěli jsme být lídry, což se nám dařilo. Teď po prohře jsme ale trošku smutní," dodal Cehlárik.