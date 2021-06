Přemožitelé českého mužstva s jistotou slaví další medaili, byť jejich výkon nebyl tentokrát vůbec optimální. „Věděli jsme, že Německo je dobrý tým, ale my jsme dneska nebyli v nejlepší formě," potvrdil v rozhovoru pro Mezinárodní hokejovou federaci útočník Hannes Björninen, jenž vstřelil druhý a zároveň vítězný gól. V samém závěru při power play soupeře navíc zachytil přihrávku na modrou a odpálil puk do středního pásma, což definitivně pohřbilo německé naděje na vyrovnání.

Iiro Pakarinen, autor vedoucí trefy, dokonce prohlásil, že duel byl pro Lvy jedním z nejslabších na turnaji. Nemilosrdně však trestali chyby, vytěžili z minima maximum a opět jim fungovala defenziva. Tým znovu výrazně podržel Olkinuora, který mezi tyčemi stejně jako proti Česku válel. Němci doháněli po první třetině dvougólový deficit, ve zbytku střetnutí ale přes aktivitu dokázali jen snížit. Soka přitom přestříleli 28:17. Jejich tlak v závěrečné části ale na obrat nestačil.

Finský útočník Iiro Pakarinen (vpravo) přijímá od spoluhráčů gratulace ke gólu proti Německu.

Ints Kalnins, Reuters

„Ve třetí třetině na nás pořádně vlétli, ale Jussi byl v bráně opravdu dobrý," vysekl Björninen poklonu brankáři Magnitogorsku. „Věříme mu a on předvedl několik fakt skvělých zákroků," doplnil spokojeně.

Hannes Björninen slaví svůj gól proti Německu ve čtvrtfinále MS.

Ints Kalnins, Reuters

„Finové jsou opravdu silní v obraně, to ví každý, ale my jsme do toho dali všechno," kontroval německý obránce Korbinian Holzer. „Vytvořili jsme si spoustu šancí, měli jsme dobré příležitosti na vyrovnání," povzdechl si po porážce 1:2.

Finové mají na dosah obhajobu zlata. V neděli se o něj utkají znovu s Kanadou, kterou v roce 2019 na bratislavském ledě zdolali ve finále 3:1. „Řekl jsem klukům, že kov už máme, ale stříbro nám nestačí," prohlásil finský trenér Jukka Jalonen.