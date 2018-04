Smlouvu v NHL teď neřeším, přednost má reprezentace, hlásí Frk

Jste z cesty hodně unaven?

Moc jsem toho nenaspal, ale snad se brzy srovnám. Let z Calgary, kde jsme doma u přítelkyně museli nechat psa, byl docela dlouhý. Časový posun mě sice může pár dnů zlobit, ale moudřejší budu v sobotu. Když bych se na ledě cítil dobře, tak bych asi za trenérem šel s tím, že budu schopen hrát už tady v Pardubicích.

Jste hodně natěšený na debut v národním týmu?

Samozřejmě, vždyť reprezentační dres jsem neoblékl skoro pět let, od mistrovství světa dvacítek v Ufě. Těším se, že mi díky pozvánce z nároďáku ještě nekončí sezóna, chci hrát ještě dál hokej a rád bych se předvedl v co nejlepším světle. Trochu nervózní před premiérou ale asi budu, ať už přijde hned v neděli nebo až pak další týden ve Švédsku. Jen doufám, že až naskočím, tak mi to půjde a rychle se do toho dostanu. I když jsem sám zvědavý, co se mnou udělá přechod na široké kluziště.

Neváhal jste přijmout pozvánku do přípravy na šampionát, když nemáte smlouvu v NHL?

Neberu to jako nějaký risk. Agentovi jsem jasně řekl, že chci na mistrovství jet a on vyřídil pojistku s hokejovým svazem. Jsem v pozici chráněného volného hráče a Detroit jich potřebuje podepsat víc, tak doufám, že se ocitnu mezi nimi. Musím ale počítat, že mě čeká dlouhé léto.

Budete trpělivě čekat?

Musím. Čeká nás asi dost povídání s generálním manažerem o podobě smlouvy a o tom, jak se mnou naloží. Až někdy v červnu by se moje situace mohla vyřešit, teď ani nenosím starosti s kontraktem v hlavě, všechny moje myšlenky patří národnímu týmu.

Je pro vás účast na mistrovství světa velkým snem?

Vždycky to pro mě byla nějaká meta. Jako mladší jsem si říkal, že bych si chtěl šampionát někdy zahrát. Tak teď přišla veliká šance vybojovat nominaci a budu chtít trenérům ukázat, co umím. Pak snad od nich dostanu letenku do Kodaně.

Zavládlo v Detroitu veliké zklamání, že klub chybí v play off?

Sezóna se nám jako mužstvu nepovedla, ale já byl rád, že jsem se udržel nahoře celou dobu a odehrál celkem 68 utkání. Věřím, že jsem se tím dost naučil a hokejově zdokonalil. Jako svoji největší přednost mohu uvést dobrou střelu, tak ji snad všem ukážu a něco mi tam padne.

Jak vás pobyt v zámoří změnil lidsky?

Naučil jsem se angličtinu, za to jsem hodně rád. Musel jsem se taky osamostatnit, protože už tam se mnou nebyli rodiče, ale jsem hodně vděčný své přítelkyni, která dělá pro mě spoustu věcí. Díky hokeji jsem našel za oceánem báječnou holku.