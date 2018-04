Jandač povolal dalšího mistra a škrtl tři jména. Proč nechce nejproduktivnějšího hráče play off?

Den poté, co trenér české hokejové reprezentace Josef Jandač povolal do přípravy na MS obránce Třince Davida Musila a beka Jakuba Krejčíka s útočníkem Martinem Nečasem, si vybral dalšího hráče mistrovského Brna - nejlepšího střelce právě skončeného play off Hynka Zohornu. Kádr naopak opouštějí obránci Jakub Galvas z Olomouce, Tomáš Pavelka ze Sparty a pardubický útočník David Tomášek.

Na Švédské hry, generálku pro mistrovství světa v Dánsku, pak s týmem ve středu dopoledne neodcestují zranění obránci Vojtěch Mozík (koleno), Ondřej Vitásek (kyčel) ani útočník David Kaše, jenž dnes kvůli zlomenému ukazováčku pravé ruky podstoupil další rentgenové vyšetření. Všichni tři ale v kádru zůstávají a dál budou svádět boj o MS.

Zatímco nově povolaní Musil s Krejčíkem ve středu na Švédské hry s týmem poletí, u Hynka Zohorny to zatím není jisté. Otázkou pak zůstává, kdy se k mužstvu připojí marodící Martin Nečas, jemuž byla kvůli chřipce nasazena antibiotika, a rovněž Dmitrij Jaškin, který má teplotu.

Ve středu tak do letadla usedne 30 hráčů - tři brankáři, jedenáct obránců a šestnáct útočníků. Na soupisku turnaje může být zapsáno maximálně právě třicet jmen. V případě, že by nakonec jel i Zohorna, na jednoho hráče by se nedostalo.

Jandač měl pro zapojení se do přípravy před MS zájem i o třinecké obránce Vladimíra Rotha, Milana Douderu a Lukáše Krajíčka. První dva však dohrávali play off se zraněními, omluvil se i Krajíček.

Krajíček se chce soustředit na klub a rodinu

„Lukáše jsem se zeptal, jestli by měl zájem reprezentovat. Do budoucna se chce soustředit na klubovou činnost a hlavně na rodinu. Je škoda, že se nezúčastní mistrovství světa, ale oceňuju, že mi to řekl na rovinu," prohlásil generální manažer národního týmu Jiří Fischer.

Mimo okruh zájmu pak zůstal nejproduktivnější hráč extraligového play off, třinecký útočník David Cienciala. „Měl výborné play off, výrazně se prosazoval v přesilovkách. Na ně už ale v kádru máme jiné hráče," vysvětluje Jandač.

Češi se na Švédských hrách utkají tento čtvrtek v Södertälje s domácí reprezentací, v sobotu na témže místě s Finskem a turnaj zakončí o den později ve Stockholmu proti Rusku.

Do šampionátu Češi vstoupí v Kodani 5. května proti Slovensku, v základní skupině v dánské metropoli pak postupně narazí ještě na Švédsko, Švýcarsko, Rusko, Bělorusko, Francii a Rakousko.