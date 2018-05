Napětí je pořád cítit! My starší bereme zápasy se Slováky jako derby, neskrývá Řepík

Hokejové mistrovství světa dnes začíná i pro českou reprezentaci. Svěřence trenéra Josefa Jandače čeká v Kodani náročný vstup do základní skupiny A, po federální bitvě se Slováky narazí hned v neděli na úřadující šampióny Švédy.

Zahajovat MS proti Slovensku zažili Češi naposledy před čtyřmi lety v Minsku, ze současného kádru tehdejší výhru 3:2 v prodloužení pamatuje jen kapitán Červenka. Pro mladší generaci hráčů už souboje s východními sousedy po 25 letech od rozdělení federace nejsou tolik prestižní, ti starší ale náboj derby stále vnímají.

„Rivalita už sice není taková, jaká byla před několika lety, ale víme, že jsme byli jedna země a mluvíme skoro stejnou řečí. My starší prostě zápasy se Slováky bereme jako derby," přiznal 29letý útočník Michal Řepík, který během angažmá ve Spartě, Slovanu Bratislava, Liberci a pražském Lvu nastupoval hned se šesti slovenskými hráči povolanými na MS do Kodaně.

„Napětí mezi oběma týmy je pořád cítit," souhlasí asistent trenéra Jaroslav Špaček. „Ze své hráčské kariéry vzpomínám rád na každý vzájemný zápas, který jsme vyhráli. Těch byla většina a přeju si, aby to tak dopadlo i v sobotu," usmál se Špaček.

Českou sestavu pro souboj se Slováky trenéři určí až v den zápasu. Na soupisku, která pro turnaj může zahrnovat maximálně tři brankáře a dvaadvacet hráčů do pole, byli do pátku umístěni jen dva gólmani, sedm obránců a deset útočníků. Zbývá tak ještě pět volných míst pro hráče do pole.

S týmem zatím jen trénují beci Krejčík, Pyrochta, D. Musil, a útočníci R. Hanzl, M. Kaut, Šťastný, Kousal a Chytil. Hanzl není zdravotně stoprocentně fit, Krejčíka trápí břišní svaly, páteční trénink ale absolvoval bez úlev.

„Nějaké hráče ještě před prvním zápasem určitě dopíšeme, výběr máme docela velký. Rozhodně ale nebudeme proti Slovensku hrát na kompletní čtyři pětky," prozradil Špaček.

Národní tým si před startem turnaje určil za cíl zisk medaile, na kterou na MS čeká od bronzu 2012 v Helsinkách. „Bylo by špatné, kdybychom o ní nemluvili. Potřebujeme se na to ale dívat realisticky a být hlavně pokorní. Na papíře totiž takový mančaft jako Kanada nebo Švédsko nemáme," řekl útočník Tomáš Plekanec, ze současného týmu jediný pamětník šest let starého cenného kovu.

„Čekání na placku už je fakt dlouhé a bylo by fajn ho ukončit. Strašně důležité bude odpíchnout se od prvního zápasu, vítězství nad Slovenskem by nám do další fáze dodalo klid," soudí obránce Michal Jordán.