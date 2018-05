Strach o Nečase, halu opustil na nosítkách! Čiliak spěchal na pomoc, Jandač zmínil černý scénář

Byl to právě Marek Čiliak, který ke svému spoluhráči z brněnské Komety okamžitě vystartoval a začal zjišťovat jeho zdravotní stav. „Neči brknul nebo zavadil o můj beton. Bylo to ve velké rychlosti, dost jsem se vylekal, když jsem ho viděl ležet na ledě. Nebylo to příjemné," přiznával Čiliak.

„Hra mě v tu chvíli vůbec nezajímala, hokej šel stranou. Bál jsem se, aby neměl zapadlý jazyk. Je jako můj brácha, v Kometě jsme toho spolu zažili hodně a fakt jsem se o něho bál," pokračoval slovenský gólman, který pochytal devětatřicet českých střel.

Na ledovou plochu směrem k Nečasovi následně vyjel i lékař českého týmu Dušan Singer, otevřeným mantinelem jej následovali záchranáři s nosítky. Po několika desítkách vteřin se ale vyděšení diváci mohli alespoň trochu uklidnit, když se Nečas postavil na nohy a zamířil po svých na střídačku.

Jandač: Mám obavu, že to nebude do hry

Byl však viditelně otřesený, usedl na hráčskou lavici a do zbytku prodloužení, v jehož třetí minutě rozhodl Jaškin o výhře 3:2 a bodu pro Čechy navíc, už nezasáhl. Bezprostředně po utkání Nečas kolem připravených novinářů jen prošel a žádost o rozhovor kvůli svému zdravotnímu stavu odmítl.

Kodaňskou halu opouštěl na nosítkách a zamířil na podrobnější vyšetření do nemocnice. Kouč Josef Jandač se oprávněně pár minut po utkání strachoval, jestli pro talentovaného forvrada celý turnaj neskončil.

„Mám obavu, že to nebude do hry. V neděli se Švédy rozhodně ne a bojím se, jak to s ním bude vypadat dál. Šel hlavou do mantinelu, přišel mi opravdu hodně otřesený. Prostě nebyl svůj...," dělal Jandačovi Nečasův stav vrásky.

Čiliak: Snad bude v pohodě

„Snad bude v pořádku. Chvilku po zápase mi na ledě tvrdil, že věří, že bude v pohodě. Tak uvidíme, ještě si o tom na hotelu popovídáme," říkal Čiliak, který se vrátil i k Nečasově gólu na 2:2 z času 59:50.

„V první chvíli jsem si myslel, že puk držím, jenže pak jsem ucítil, že mi pod rukou propadnul. Prostě dobrá střela na teploměr," usmál se slovenský gólman. „Hodně mě mrzí, že jsme na tři body nedosáhli. Poslední vteřiny jsme měli sehrát jinak, dokopat to v útočném pásmu někde u mantinelu. Ale už je to za námi, dodal Čiliak