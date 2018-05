Při power play tlačil i ze střídačky puk očima. Bušili jsme do nich do poslední chvíle, líčí Francouz

Dostavila se po vítězství velká úleva?

Zachránili jsme výhru až v úplném závěru. Nakonec bereme dva body, což je úžasný. Šli jsme za tím, bušili jsme do nich do poslední chvíle a snad se nám to vrátilo tím, že jsme nakonec vyhráli. O to větší máme všichni radost.

Jak vám bylo při power play, když jste sledoval šestici spoluhráčů ze střídačky?

Obrovské nervy, tlačil jsem puk očima do slovenské branky, alespoň tak jsem se snažil klukům pomáhat. Už se zdálo, že to nedopadne, najednou jsme ale rychle otočili hru a Martin Nečas tam krásně zavěsil a bylo vyrovnáno.

Bylo logické, že pak v prodloužení měl český tým víc energie?

Slováci byli asi trochu psychicky dole, když nedokázali utkání dotáhnout do vítězného konce a my jsme z toho jen vytěžili. Už celou třetí třetinu hráli dost zataženě, zblokovali tam ale spoustu střel, Marek Čiliak toho i hodně pochytal. Nakonec to ale pro nás dopadlo dobře.

Jak takhle otočený zápas pomůže sebedůvěře?

Sebevědomí pro turnaj si budujeme od prvního vhazování. Začali jsme obrat složitého zápasu, to nás může ohromně nakopnout a stmelit.

Oba góly jste dostal při slovenské přesilovce. Jak jste to viděl?

No spíš moc neviděl. Slováci měli dobře vymyšlenou přesilovku, nehráli nic složitého. Snažili se puk okamžitě házet na branku a clonit tam. Poprvé se takhle ujala jejich teč. U druhé obdržené branky jsem skutečně nic neviděl, šel jsem tam spíš naslepo a puk mi proletěl kolem vyrážečky.

Co jste říkal na báječnou atmosféru, kterou vytvořili v hledišti kodaňské Royal Areny čeští a slovenští fanoušci?

Byla úplně neskutečná, když jsem vyjel na led, tak jsem měl úplně husí kůži a připadal jsem si, že se mistrovství hraje v Praze. Čeští i slovenští fanoušci vytvořili úžasnou kulisu, za to jim určitě patří díky. Nikdo asi nečekal, že jich tady bude tolik. Věřím, že nedělní zápas se Švédy může mít podobnou atmosféru.