Zraněný Nečas proti Švédsku nenastoupí. Co však ve zbytku MS?

„Martin se poranil na pravém rameni a pravém kyčelním kloubu. Zřejmě došlo k prudkému záklonu krční páteře, takže jsem si vyžádal vyšetření v nemocnici," prohlásil po nedělním dopoledním dobrovolném rozbruslení lékař národního týmu Dušan Singer.

Ten s Nečasem zamířil do kodaňské nemocnice ihned po konci duelu se Slováky, který Češi vyhráli 3:2 po prodloužení. „Martin podstoupil i CT snímky, ale zaplaťpánbůh s negativním nálezem, co se týče vážnějšího poranění," oddechl si Singer

Zpátky na hotel Nečas dorazil v půl třetí ráno a Singer mu naordinoval klidový režim. „Bezprostředně po úrazu se necítil dobře, ale postupně se to začalo zlepšovat. V neděli ráno mi na telefonický dotaz říkal, že se cítí o něco líp. Přes den ho budu navštěvovat na pokoji a stanovíme další rozvrh a průběh léčení. Jeho zdravotní stav se ale může ještě změnit," připustil Singer.

Léčbou klid a léky na tlumení bolesti

„Jedinou léčbou je teď klid, léky na tlumení bolesti a pak rehabilitační péče. Ta je hodně důležitá vzhledem k nárazům na rameno a kyčelní kloub," připustil Singer, jemuž se ulevilo, že podrobnější vyšetření neodhalila horší následky.

„Nedošlo k závažnému poranění životně důležitých funkcí a je perspektiva, že se Martin může teoreticky (na šampionátu) vrátit do hry. Nedokážu teď ale odhadnout, za jak dlouho to bude," odmítal Singer určit termín Nečasova návratu.

„V průběhu následujícího se rozhodne, kdy by mohl nastoupit do hry. Teď je to příliš čerstvé. Martin je ale optimisticky naladěný a podvolí se léčbě. Věří, že to dopadne dobře a bude moct hrát," uzavřel Singer.

Proti Švédům jen s 11 útočníky a Rittichem v brance

Češi se tak minimálně dnes proti Švédům musejí obejít bez Nečase. Do hry tak půjde jen jedenáct útočníků, žádného dalšího forvarda trenéři na soupisku, na níž zbývají poslední tři volná místa pro hráče do pole, zapisovat nechtějí.

„Řekl bych, že to s jedenácti útočníky zvládneme. Pro některé hráče to bude zátah, chvilku budeme točit víc centrů, jindy zase víc křídel, to se nedá nic dělat," nedělá si z nastalé situace těžkou hlavu asistent trenéra Jaroslav Špaček. Sestava jinak bude totožná jako proti Slovensku. Jen s rozdílem, že v brance podle původní domluvy nastoupí místo Pavla Francouze David Rittich.

🗣 | Trenérský štáb se rozhodl, že dalšího útočníka zatím na soupisku nezapíše. Po zranění Nečase tak do zápasu proti Švédsku naskočíme se 7 obránci a 11 útočníky, v brance podle plánu začne David Rittich. #SWEvCZE 🇸🇪🆚🇨🇿 #mshokej #IIHFWorlds pic.twitter.com/3yzMv6nZTg — Hokejový nároďák (@narodnitym) 6. května 2018

Proti úřadujícím mistrům světa Špaček očekává velmi těžký zápas. „Mají ohromně silný tým, což ukázali už v generálce na mistrovství na Švédských hrách. Na rozdíl od nich máme v nohách sobotní zápas, Švédové měli volno. Musíme nastoupit s velkou pokorou k soupeři, ale věřím, že máme dost sil, je teprve začátek turnaje. Švédové jsou jedním z favoritů turnaje, ale věřím, že se proti nim vytáhneme," hlásí Špaček.

Mimo soupisku nadále zůstávají brankář Hrachovina, obránci Krejčík, D. Musil, Pyrochta a útočníci R. Hanzl, M. Kaut a Šťastný. Krejčíka s Hanzlem limitují zdravotní potíže. „S Robinem Hanzlem jsme domluvení, že v pondělí půjde do plné zátěže, podstoupí osobní souboje, Dáme mu čas, aby se dozahojil. Kuba Krejčík se už cítí výborně, bude mít další zátěžové testy," uzavřel Špaček.