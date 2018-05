Prohru beru na sebe, omlouval se frustrovaný Rittich

Kvůli tomu, že po špatné úvodní desetiminutovce jste se Švédy srovnali krok, byli jim vyrovnaným soupeřem a stejně jste bez bodu?

Kluci hráli fakt výborně. Nevím, jestli to můžu říct, ale myslím, že minimálně bod jsme si za to, co jsme od druhé třetiny předváděli, zasloužili. Jenže bohužel pak ve třetí třetině přišla moje chyba, která rozhodla.

Zibanejad to však bekhendem trefil pod horní tyč vskutku ukázkově...

To je jedno, já nesmím dostávat góly na bližší tyč! Prohru beru na sebe. Musím se z toho poučit.

Hodně si tento moment vyčítáte?

Samozřejmě. Kdybych gól nedostal, třeba to mohlo být 2:2.

Prvních deset minut vás Švédové skoro nenechali ani nadechnout. Neměli jste z nich až přehnaný respekt?

Nechci se vymlouvat, ale oni měli v sobotu den volna, zatímco my ne. Hrát dva zápasy v rozmezí dvaceti hodin není fakt legrace. Navíc prodloužení se Slováky, kluci se hodně vydali ze sil, což na nich bylo znát. Potřebovali jsme únavu rozbruslit, což se nám pak povedlo a hráli jsme se Švédy vyrovnaný hokej. Chvilkama byli oni na koni, chvilkami my. Výkon jsme podali.

Do poslední chvíle jste věřil, že se vám v závěru podaří srovnat na 3:3?

Furt jsem byl pozitivní, věřil jsem, že to tam kluci docpou. Bohužel se to nepodařilo, strašně mě to mrzí. V mém prvním zápase na mistrovství jsme prohráli 2:3. Snad to příště bude lepší.

Všechny tři góly Švédů obstaral jejich elitní útok Rakell, Zibanejad, Janmark, tedy hráči z NHL. Bylo z branky hodně znát, když skočili na led?

Je to asi jedno, celý jejich tým je skvělý. Vůbec se nedalo soustředit na jednu lajnu. Musíme hrát, jako by v první lajně soupeře byl v Gretzky a ve druhé Lemieux. Na všechny musíme hrát stejně.

I přes prohru ale může být výkon povzbuzením do dalších utkání, že?

Samozřejmě, dodá nám trochu sebevědomí. Ukázali jsme si, že sílu máme. Mladší kluci se výborně doplňují s těmi staršími. Z nikoho se nemusíme por*at, můžeme hrát s kýmkoli.