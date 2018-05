Místo zajištěné obrany jsme i na Švédy ze začátku valili vabank, litoval Jandač

„Věděli jsme, jak těžký nás tady čeká vstup do turnaje. Nehraje ale roli, jestli jsme narazili na silný, nebo slabý tým, ale přišli jsme o body a jen ty se počítají. Věřím však tomu, že se naše hra bude dál zlepšovat," říkal trenér Josef Jandač, jehož svěřenci mají z víkendového dvojboje na kontě pouze dva body a zatím to pro ně vypadá na dost perný boj o čtvrtfinále.

Hodně o tom napoví už úterní večerní bitva se Švýcary, před níž se trenér se třemi volnými místy na soupisce chystá nakládat i podle stavu v premiéře zraněného Martina Nečase a rovněž obránce Jakuba Krejčíka s útočníkem Robinem Hanzlem, kteří ještě nebyli zapsáni a stále je drobně limitují zdravotní problémy, které si přivezli z domova.

„Zaprvé čekáme na Robina a zadruhé uvidíme, jak bude vypadat Neči, a podle toho budeme reagovat s nějakým dopisováním útočníků. S denním odstupem ale vidím, že by to s Nečasem nemuselo být tak hrozné, jak to prvotně vypadalo," podotkl Jandač.

Druhý gól? klasický nedůraz

Při absenci zraněného Nečase se včera proti Švédsku točilo jen jedenáct útočníků a soupeř lehce utekl do dvougólového náskoku. „Už v osmé minutě to bylo 0:2. Bohužel jsme začali hrát nahoru dolů, Švédové nás přečíslovali a z toho vyplynul i první gól. Druhý gól jsme dostali klasicky v oslabení po nedůrazu a hru jsme začali lepšit až od druhé třetiny," řekl Jandač.

Kouče naštval ledabylý úvod. „Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany, jenže spíš se navázalo na hektický konec se Slováky, kdy jsme to valili vabank. Potom jsme si k tomu něco řekli. Až od druhé třetiny neměli Švédové tolik přečíslení, zůstávali jsme i delší čas na puku v útočném pásmu a postupně se hra vyrovnávala, jenže další obrat se nezdařil," řekl.

Tým místo stanovené taktiky navázal na otevřenou hru, kterou se mu podařilo v sobotu otočit výsledek se Slovenskem. Hráči připouštěli, že se na začátku možná projevilo, že Švédové byli odpočinutější a Češi nehráli to, co si řekli. O švédské góly se podělili všichni útočníci elitní Zibanejadovy lajny. „Při každém jejich pobytu na ledě jsme se dostávali do potíží. Taková esa NHL je těžké hlídat," uznal Jandač.

Když vykřesal českému týmu na obrat v přesilovce pěti proti třem Hronkova dělovka, Švédové si na začátku třetí části vzali náskok zpět. „Udělali jsme zase takovou lacinou chybu, Chytil tam nevyhodil jasný puk z pásma. Pak jsme sice dali kontaktní gól ještě docela brzo a v závěru se pokoušeli jo power play, ale Švédové už si to pohlídali," doplnil kouč.

Čeští útočníci se navíc v utkání potýkali s tím, že je běloruský čároví sudí vykazoval často z vhazování. „Někdy tomu nerozumím já sám a ani hráči. Nejsem schopen to posoudit ze střídačky, když je to daleko. Nevím, co bych k tomu řekl. My jsme se na to připravovali, měli jsme na to i nějaké ukázky, ale to posuzování je takové všelijaké," podotkl Jandač.