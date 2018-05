Dánové připravili favoritovi šok! Švédové nadělovali. Švýcaři mají třetí výhru, Němci první

Na hokejovém mistrovství světa se narodila první velká senzace. Domácí Dánové porazili dosud naprosto suverénní Finy 3:2. To zatím stoprocentní Švédové s outsiderem měli snadnou práci, Rakousko rozstříleli 7:0. Odpolední duely překvapení nepřinesly. Švýcarsko vyhrálo nad Běloruskem 5:2 a Německo nad Koreou 6:1.

Dvěma góly se na výhře Švýcarů podílel Joël Vermin, branku a dvě asistence si při premiéře na turnaji připsala posila ze San Jose Timo Meier.

Bělorusko pod vedením nového hlavního trenéra Sergeje Puškova, který nahradil odvolaného Davea Lewise, počtvrté prohrálo a je poslední ve skupině A.

Dalším soupeřem Běloruska bude v pátek český národní tým, který ještě předtím ve čtvrtek nastoupí proti Rusku.

Německý stříbrný tým z olympiády se na čtvrtý pokus dočkal první výhry, Korea zůstává bez bodu.

Švédové jsou na mistrovství světa zatím stoprocentní a po středeční kanonádě proti Rakousku se dostali do čela skupiny A. Dvěma góly se na vítězství Tre Kronor podílel Rickard Rakell. Rakousko zůstává se ziskem jediného bodu ve skupině předposlední.

Do hry o postup do čtvrtfinále se výrazně přihlásili domácí Dánové. Finové vlétli do šampionátu jako uragán, když úvodní tři duely vyhráli se skóre 23:2. Jenže proti domácím tvrdě narazili. Dvakrát sice dokázali vyrovnat, ale na gól Nichlase Hardta z přesilovky ze začátku 59. minuty už odpověď neměli.