Porazit Rusáky je vždycky paráda, něco víc, smál se Pastrňák. Drzý gól odkoukal od Crosbyho

Nebyl si jistý, jestli spolu s parťákem z Bostonu Krejčím do zápasu MS proti Rusku nastoupí, když do Kodaně přiletěli až ráno v den zápasu. Hokejový útočník David Pastrňák ale únavu překonal a právě jeho řada s Krejčím a Jaškinem proti sborné řádila. Všechny čtyři české góly nesly její podpis, Pastrňák si připsal asistenci a dva góly, včetně toho rozhodujícího na 4:3 ve čtvrté minutě prodloužení.

Čekal jste, že byste po dlouhém letu mohli na ledě tak dominovat?

Asi ne. Možná i proto nám to ale tak šlo. Když jdete do zápasu bez očekávání, dopadne to dobře. Dneska se nám dařilo, cítil jsem se docela dobře. Až jsem z toho byl překvapený.

Kdy jste se vůbec s Krejčím rozhodli, že nastoupíte už proti Rusům?

Po obědě jsme se vyspali, pak měli mítink a při něm jsme si s Krejčou řekli, že do toho půjdeme. Původně jsme chtěli hrát až v pátek proti Bělorusku, ale řekli jsme, že to nebude o moc lepší. Dlouho jsme nebyli na ledě, jsme rádi, že to máme za sebou.

Svůj vynikající výkon jste korunoval v prodloužení, v němž jste vstřelil gól zpoza brankové čáry. Puk jste nahodil do obránce Jakovleva, od nějž se odrazil do branky. Takový byl záměr?

Trošku mi ujel puk, ale gólman mi ho poprvé vykopl. Obránce (Jakovlev) zastavil před bránou, gólman v ní nebyl, takže to byla klasika. Zkusil jsem to, někdy to vyjde, někdy ne. Takhle padá hodně branek, třeba Crosby jich dává spoustu.

Užíval jste si spolupráci s Davidem Krejčím?

S ním mě to strašně baví. Musím být připravený celé střídání, mít hokejku na ledě, od něj to tam chodí zleva zprava. Rád hraju na puku, takže pro mě je to super.

Zdálo se navíc, že Dmitrij Jaškin k vám zapadl přímo ideálně...

Odvedl spoustu práce a myslím, že zaslouženě pak dal i gól. Vyhrál hodně osobních soubojů, hlavně v rozích na forčekingu Rusy honil a my pak sbírali puky.

Zažíváte své třetí MS. Byl výkon proti Rusům z osobního hlediska tím nejpovedenějším?

Porazit Rusáky je vždycky paráda, mám z toho radost. Nějaké to derby tam pořád je. Je to něco víc, když je porazíme. Zatím je to ale jen jeden zápas. Nejsme tady proto, abychom vyhráli a teď přestali hrát, protože jsme dali Rusáky.

Dodává do další fáze turnaje velký optimismus, že jste Rusy nejenže porazili, ale odehráli s nimi i vyrovnaný zápas?

Možná se mnou lidi nebudou souhlasit, ale byli jsme lepší první třetinu, zaslouženě jsme vedli. Ve třetí nás zamkli a ustáli to.

Docházely vám ke konci síly?

Cítil jsem se docela dobře, to jsem byl překvapený. Nohy mi jely, ale s kondičkou byl problém. Čtyři dny jsem nic nedělal, teď ze mě leje. Musím si pořádně odpočinout.