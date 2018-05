Havlát mizí z historických tabulek! Česko má nového nejmladšího střelce na MS

Víte o tom, že jste v ohledu novým rekordmanem?

Tak to jsem vůbec netušil! (usmívá se) Určitě jsem za to rád, ale teď bych byl nejradši, kdybychom ve čtvrtek postoupili přes čtvrtfinále a hráli o medaili.

Skóroval jste ve třetí minutě pohotovým sklepnutím kotouče ze vzduchu po Krejčíkově nahození. Lépe to asi provést nešlo, že?

Povedlo se to krásně. Zkusil jsem do toho dát hokejku a puk zapadl přesně pod horní tyčku.

Bylo vidět, že jste si proti Rakušanům na ledě počínal hodně aktivně. Chtěl jste se ukázat, že si místo ve čtvrtém útoku zasloužíte?

Chtěl jsem se ukázat. V neděli jsem ze utkání s Francií odstoupil, když jsem se cítil otřesený po zásahu do obličeje, dva zápasy předtím jsem nehrál vůbec. Jsem rád za každé střídání, za každou šanci, co mám. Snažím se hrát co nejlíp to jde.

Zdá se, že spolupráce s parťáky z útoku Plekancem a Horákem vám sedí...

Za dva zápasy jsme dali dva góly. Dali jsme dva góly za dva zápasy. Musím říct, že si vytváříme spoustu šancí, gólů jsme mohli dát i víc. Snad si je šetříme na ten nejdůležitější zápas a ve čtvrtfinále se to projeví.

Po rychlém vedení 2:0 se výkon týmu zasekl, a nakonec jste o výhru 4:3 bojovali až do posledních vteřin. Proč to nešlo tak hladce jako v neděli s Francií?

Chtěli jsme hrát náš hokej a podat co nejlepší výkon, bohužel se nám to moc nepovedlo. Dali jsme dva rychlé góly na začátku, ale pak jsme ubrali z tempa a snažili se všechno hrát do prázdné brány. Měli jsme spoustu přečíslení, ale furt jsme to prohazovali do prázdné.

Před čtvrtfinále nyní máte dva volné dny. Co bude během nich nedůležitější?

Budeme muset hlavně odpočívat. Hodně kluků toho má spoustu v nohách. Musí zregenerovat, nabrat síly a připravit se co nejlíp. Máme skvělou partu, držíme pospolu, to je to nejdůležitější. Máme spoustu mladých kluků i pár starších, skvěle to do sebe zapadlo. Teď se co nejlíp připravit na čtvrtfinále a vyhrát.

Je nevýhoda, že čtvrtfinále neodehrajete v Kodani, ale musíte se pro něj stěhovat do Herningu?

Neovlivníme to, budeme se s tím muset srovnat.