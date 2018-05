Kubalík českým králem produktivity. Každý by byl rád za osm kanadských bodů, líčí

„Každý by byl rád za osm kanadských bodů ze sedmi zápasů, ale co bylo ve skupině, to se teď smaže, ve čtvrtek přijde nejdůležitější zápas celého turnaje. Ve hře dozadu cítíme mezery a musíme je napravit," říká útočník švýcarského klubu Ambri-Piotta už směrem ke čtvrtfinálové bitvě v Herningu.

Nad otázkou, kdo by mohl být příštím soupeřem Česka, se trochu ošíval. „Netipuju, ani si nechci vybírat. Koho dostaneme, s ním si to budeme muset rozdat," mínil Kubalík, ale reálně připouštěl, že to vyjde na někoho z tria USA, Kanada, Finsko.

Různé varianty se ale v kabině až tolik nerozebíraly. „Něco se občas řekne, ale já ani nevím, koho bychom měli chtít a co by hrálo víc pro nás. Osobně mám asi nejvíc zkušeností s finským hokejem, ale snažím se hodně bruslit a nevadí mi srážet se, takže bych se nebál ani zámořského stylu," mínil.

Trefil puk na placku

Kubalík měl na závěr základní části prsty hned ve třech gólech v rakouské síti. Už ve 31. vteřině po vlastní zblokované střele stihl ještě prostrčit puk na volného Hyku, navíc asistoval pak i u jeho přesilovkové trefy v posledním dějství.

Sám mezitím obstaral uklidňující třetí gól ve druhé třetině. „Trefil jsem puk nějak divně na placku, ale usmálo se na mě štěstí. Potěšilo mě, že i z takové akce může padnout branka," vykládal.

Poslední vystoupení ve skupině ale bylo podle Kubalíka z české strany dost rozpačité. „Dali jsme sice rychlé dva góly, ale pak jsme začali zase akce přehrávat. Tahali jsme to, nebyly tam základní jednoduché věci, které nás předtím zdobily," uvažoval.

„Takové zápasy k tomu asi trochu svádí, že si chcete trošku dovolit víc. Přitom jsme věděli, že je to pro nás generálka na čtvrtfinále a chtěli jsme ji odehrát jinak. Alespoň, že byla vítězná," doplnil český útočník.