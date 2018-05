Čtvrtfinále? Radši než zámořského soupeře bych chtěl Finy, hlásí hvězda posledního zápasu

„Naší lajně to fakt sedlo, hráli jsme parádně. Už v neděli proti Francii jsme měli hodně šancí a dařilo se nám. Teď proti Rakousku jsme to dokázali přetavit i v góly," pochvaloval si Hyka, jenž většinu sezóny strávil v AHL, kde oblékal dres týmu Chicago Wolves, ale zasáhl i do deseti zápasů v NHL za Vegas.

Dva góly proti Rakušanům by mu před čtvrtfinále měly dodat na klidu. „Jsem moc rád, že jsem se trefil, snad mi to do play off dodá sebevědomí. Celou sezónu to mám tak, že mi trvá několik zápasů, několik střel, než dám gól. Potom to ale ze mě spadne a už to jede samo," říkal Hyka, který do zápasu s Rakušany vstřelil za šest duelů dánského MS jeden gól.

Možná i kvůli přemíře snahy. „Asi to taky hrálo roli, ale s Rakouskem jsem měl i štěstí. „První gól jsem dával do prázdné brány, před druhým jsem dostal od Faksiče (Faksy) parádní nahrávku," tvrdil Hyka.

Národní tým má nyní dva dny volna, všechno už však ladí ke čtvrtečnímu čtvrtfinále. V něm může narazit na Kanaďany, Američany, Finy, teoreticky i Dány. „Víme, že musíme podat maximální výkon. Jsme profesionálové a dobře se připravíme. Osobně bych ale chtěl Finy než zámořského soupeře," prozradil Hyka své přání.

„Není úplně příjemné, že čtvrtfinále neodehrajeme v Kodani, ale musíme se stěhovat do Herningu. Máme ale dva dny, abychom se na to připravili," uzavírá.