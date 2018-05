Jandač: Jsem zklamaný, ale nemáme se za co stydět. Udělali jsme maximum

Moc si přál rozloučit se po dvou letech strávených na střídačce české hokejové reprezentace coby hlavní kouč medailí, ani na čtvrté velké akci se mu to ale nepovedlo. „Jsem zklamaný, zároveň ale přesvědčený, že jsme udělali maximum,“ prohlásil Josef Jandač po čtvrtfinálové stopce od Američanů ve čtvrtfinále dánského mistrovství světa.

Cítíte hořkost, že národní tým končí i na druhém MS pod vaším vedením ve čtvrtfinále?

V žádném případě se nehroutím. Nemyslím si, že bychom se měli stydět za to, co jsme odvedli na turnaji. Mužstvo si postupně sedalo. Pomohl nám příjezd obou Davidů (Pastrňáka s Krejčím), tým hodně zkvalitnili. Díky nim jsme měli vyřešenou první pětku.

Jak jste byl spokojen s bostonskými posilami ve čtvrtfinále?

Dali jsme jim hodně minut, soupeř si je hlídal. Nebáli jsme se naší první pětku posílat na Kanea, nechtěli jsme ho hlídat nějak extra, protože je dopředu skvělý, ale dozadu má mezery. Oni si ale naši první lajnu hodně hlídali a hráli na ni. I tak se dokázala prosadit v přesilovce. Kluci bojovali, šli za tím, bohužel gól při pět na pět nedali. Udělali ale maximum.

K Pastrňákovi s Krejčím výborně zapadl Jaškin. Mnozí ho brali hlavně jako defenzivního hráče, on ale ukázal, že velmi dobře hraje i do útoku...

Turnaj mu vyšel velmi dobře. Ať už před příjezdem Davidů z Bostonu, tak i s nimi. Nejenom že jim dělal prostor černou prací, ale i hokejově stačil. Také je dobře, že měl po oslovení zájem přijet co nejdřív, aby se adaptoval.

Co jste mužstvu říkal po první třetině čtvrtfinále, která týmu vůbec nevyšla a Američané po ní vedli 2:0?

Snažili jsme se ho probudit, protože první třetina byla z naší strany zakřiknutá. Pak se to zvedlo, dokázali jsme vyrovnat. V závěru při power play se od nás odklonilo štěstí, Šulák zlomil hokejku a už jsme nestačili vyrovnat.

Přijímá se prohra hůř, když rozhodujícímu gólu Kanea předcházelo Hronkovou nešťastné škobrtnutí, po kterém Američané využili přečíslení dvou na jednoho?

Hokej je hra chyb, nikomu nechceme nic vyčítat. Prostě se to stalo. Kane má určitou rychlost ve hře, patří k nejlepším na světě. Vzal to do svých rukou. Hronkovo zaškobrtnutí přišlo i kvůli Kaneově rychlosti.

Dalo se z vaší strany udělat během celého turnaje něco jinak?

Tuhle otázku jsem čekal. Bezprostředně po utkání je to čerstvé. Myšlenky se mi teprve budou srovnávat. Teď můžu říct, že nevím o ničem, co bych změnil. A myslím, že názor nezměním.

Jste na tým, v němž byla spousta hráčů bez předchozích zkušeností z MS, pyšný, jak se na turnaji v Dánsku prezentoval?

Víte, nemám rád taková vzletná slova po prohraném čtvrtfinále. Jsem rád, že kluci bojovali, prali se o úspěch. Vyhráli jsme šest zápasů z osmi. Mužstvo prokázalo velmi dobrý charakter. Nakonec ani ve čtvrtfinále se nepoložilo. Jsem hrozně rád, že kluci nezklamali. Sehráli velmi slušný turnaj.

V blízké budoucnosti by mladíci jako Nečas, Chytil nebo Hronek mohli být tahouny reprezentace...

Zmínil bych i kluky z přípravy, kteří se na mistrovství nedostali. Zadina, Kaut nebo Galvas mají budoucnost. Tahouni budou i další. Chytil a Nečas odvedli výbornou práci. Hronek byl příjemným překvapením, i když je špatný z té chyby před rozhodujícím gólem Američanů. Nabral zkušenosti a už může být vzadu klíčovým hráčem.

Šulák odehrál dobrý turnaj, plzeňští beci Moravčík se Skleničkou se také zlepšovali. Přeju jim, aby v dalších letech nezapomněli, že jim nároďák teď dal tu možnost. Určitě se kolem nich budou motat různé kluby. Přál bych si, aby nezapomněli a nároďáku to zase vrátili.

Vy u reprezentace naopak končíte a míříte do Magnitogorsku. Jste zklamaný, že se neloučíte medailí, na kterou český hokej čeká na MS už šest let?

Jsem zklamaný. Chtěl jsem se dostal aspoň mezi čtyři nejlepší. Ale že bychom se hroutili, nebo že bychom si mysleli, že jsme odvedli špatnou práci? Že jsme tomu nedali dvě stě procent? To si nemyslím. Jsem naprosto přesvědčený, že jsme udělali maximum. Nejenom já a hráči, ale i realizační tým kolem mě. Sluší se mu poděkovat za ty dva roky. Makali na mě, dělali dobrou práci.

Bilance Josefa Jandače v roli hlavního trenéra českého národního týmu na klíčových turnajích: Světový pohár 2016 - český tým skončil třetí ve skupině A za suverénní Kanadou a Výběrem Evropy a nepostoupil tak do další fáze turnaje Mistrovství světa 2017 - 7. místo, ve čtvrtfinále český tým vypadl s Ruskem (0:3) Olympijské hry 2018 - 4. místo, v boji o bronz Češi prohráli s Kanadou 4:6 Mistrovství světa 2018 - 7. místo, ve čtvrtfinále český tým nestačil na USA (2:3)

Končíte dvouletou etapu jako hlavní kouč reprezentace. Co pro vás práce u národního mužstva znamenala?

Zaprvé obrovskou zkušenost a také velkou zodpovědnost.

Necítíte trochu i úlevu, že už teď nebudete pod takovým tlakem, který je s funkcí trenéra reprezentace pochopitelně spojen?

Tlak samozřejmě je, kdyby si ho ale člověk úplně připouštěl, nemohl by tu práci dělat. Největší tlak si stejně vytvářím sám na sebe. Už jsem se naučil s tím pracovat. Jsem hrozně rád, že jsem měl vůbec možnost u nároďáku pracovat.

Několikrát jste říkal, že zejména mladé hráče během sezóny oboucháváte pro mistrovství světa. Obouchala naopak vás reprezentační štace pro práci v Magnitogorsku?

Nevím. Jdu to zkusit a vím, že tlak tam bude také obrovský. Je potřeba, aby byly rychle výsledky. Potřebuju mít hlavně zameteno před vlastním prahem, ať to dopadne jakkoli. Musím se naučit ruskou mentalitu a přehodit výhybku z turnajového stylu na soutěžní.