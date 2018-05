NAD(H)LEDEM: V Dánsku jsme našli novou budoucnost. Je na čem stavět, těší Bednáře

Američané měli v první třetině lepší pohyb. Byli silnější na puku a my se v podstatě k ničemu nedostali. Bylo štěstí, že třetina skončila tak, jak skončila. Ve druhé soupeř jako by ubral a my se prvním gólem vrátili do utkání a začali hrát. Obrat se nám nakonec nepovedl, přesto mám dojmy z celého turnaje velice pozitivní.

V Dánsku jsme našli novou budoucnost, novou mladou krev. Je potřeba tyhle kluky využívat. Dávat jim prostor, aby se vyhráli a nebát se toho. Třeba obránci jako Hronek, Sklenička, Moravčík byli neskuteční. Musím říct, že oba Plzeňáci mě moc překvapili. Dobře hrál i Šulák a celý šampionát se hodně povedl Dymovi Jaškinovi. Skoro v každém utkání bodoval. Nastupoval pak v lajně s Davidem Pastrňákem a Davidem Krejčím, kterým na ledě odváděl černou práci. Odehrál fakt úžasný turnaj.

Červenka? Góly dávali jiní

Obrovským překvapením pro mě byl i Tomáš Plekanec. Byl jsem nadšený, jak jezdil, bránil, a ještě k tomu připravoval šance. Loni se to na něj nasypalo, letos ale hrál výborně. Kapitán Roman Červenka gól nevstřelil a od fanoušků se na něj snesla trochu kritika. Jenže po neúspěchu je každý chytrý. Romana se nebudu zastávat, rozhodně však nemůžeme říct, že by nemakal. Když se mu střelecky nedařilo, snažil se mužstvu pomoct jinak. Prostě góly dávali tentokrát jiní.

Perfektní práci odvedli taky oba brankáři David Rittich i Francík, kterého trenéři postavili na čtvrtfinále. První gól od Kanea se asi dal chytat, na druhou stranu to měl těžké, protože na nás Američané vlétli. Při druhém s tím neměl šanci něco udělat, v předbrankovém prostoru zůstal osamocený hráč a uklízel puk do prázdné brány. V první třetině si však připsal hodně výborných zákroků stejně jako v dalším průběhu toho zápasu. Po našem snížení na 1:2 přišla dvě střídání, v nichž si Američané vypracovali vyložené šance, které vychytal.

Z letošního mistrovství mám opravdu dobrý pocit. Je na čem stavět!