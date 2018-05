Miluju reprezentovat. Na MS jsme ukázali kvalitu, říká Žralok Hertl

Fandil, chtěl vidět úspěch, ale ten nepřišel. Tomáš Hertl sledoval národní tým v televizi, přál mu čtvrtfinálový úspěch proti USA na mistrovství světa, jenže ten nepřišel. „Ukázali jsme kvalitu, mladší se ukázali. Bude to lepší a lepší,“ věří útočník San Jose, který se turnaje v Dánsku nezúčastnil. V NHL mu skončila smlouva a v létě jej čeká vyjednávání o novém kontraktu.

Kde vidí Hertl příčinu porážky s Amerikou, co ho čeká v létě, jaký má on přístup k reprezentaci, jak vidí další roky ve spojení s národním týmem? To vše uvidíte a uslyšíte ve videu, čtyřiadvacetiletý útočník Žraloků promluvil pro Sport.cz.