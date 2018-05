Hokejisté jsou doma, přišel i Gott. Smutek a naděje v lepší zítřky. Tak snad za rok

„Samozřejmě mě výsledek mrzí. Během víkendu si odpočinu. Příští týden už letím do Ruska zařizovat bydlení, papíry. Pak se vrátím, celý červen budu doma a na začátku července zpátky do Ruska," řekl po příletu Josef Jandač, který ve čtvrtfinále proti USA odkoučoval poslední zápas za reprezentaci. Od nové sezóny bude trenérem v KHL, postaví se na střídačku v Magnitogorsku.

Naložit bagáž do auta, směr domov a opravdu konec sezóny. Začali v září, skončili v květnu, devět měsíců v zápřahu. Na konci ale nebyla odměna, po které toužili.

„Všichni jsme smutní, všechny to mrzí, ale život jde dál. Hrálo se mi super, užíval jsem si to," přiznal útočník Dmitrij Jaškin, který si z Dánska přivezl krvavý šrám pod okem. Tento faul ale rozhodčí v zápase s Američan neviděli. Kdyby...

„Měli jsme moc velký respekt. Bolí to, ale už to trochu slehlo. Teď si odpočinu a budu léčit šrámy," řekl zase David Pastrňák, který patřil po příletu z Bostonu k největším tahounům národního mužstva.

Přivezou z Kodaně medaili? Naposledy Češi slavili v roce 2012 bronz z mistrovství světa, které se konalo ve Finsku a Švédsku. Přijde radost po šesti letech opět ze severu Evropy? Otázka, která rezonovala 3. května při odletu do Kodaně. Odpověď známe. Za sedmou příčku se kovy nedávají.

„Budu vzpomínat na lidi kolem sebe, bohužel nemáme lepší výsledek, snad v příštích letech," dodal Jandač.

Jedním z těch, na které by se mělo sázet, bude Martin Nečas. První šampionát dospělých a připsal si tři góly a dvě asistence. „Užil jsem si to, ale byl to zase neúspěch. My mladí si z toho vezmeme zkušenosti a budeme se to snažit napravit v příštích letech," přidal se Nečas. Uvidíme, snad přijdou lepší zítřky...