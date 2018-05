Fasel chce dál MS i v olympijském roce. Fanoušci ho milují a Dánové zařídili skvělé počasí, smál se

Šéf Mezinárodní hokejové federace René Fasel ani na vteřinu nepochybuje o smyslu pořádání mistrovství světa v olympijském roce. V neděli končící šampionát v Dánsku je podle něj jasný příkladem. „Fanoušci šampionát milují, i když se koná každý rok. Ani od hráčů nemáme žádnou reakci, že by se něco mělo rušit. Proto nechystáme změny,“ říká Švýcar stojící v čele světového hokeje od léta 1994.

Navíc Dánsko přilákalo rekordní smečku hokejistů, kteří v této sezóně hráli NHL. Přijela jich víc než stovka, vedle nich dorazila ještě dvacítka jmen z farem, tolik posil ze zámoří nebylo na mistrovství světa od celoroční výluky NHL před třinácti lety.

René Fasel na tiskovce před koncem #mshokej v Dánsku. Zatim hodně kladně hodnotí práci organizačního výboru. pic.twitter.com/UsCaQ5M2Id — Lukáš Kratochvíl (@LukasKratoch) 19. května 2018

„Dal se letos očekávat velký zájem ze strany hráčů působících za oceánem, když nemohli přijet v únoru do Pchjongčchangu. Byli jsme za něj rádi, dal turnaji v Kodani a Herningu zvláštní punc a vlastně odůvodňuje i to, proč pořádáme mistrovství světa i v olympijském roce," dodává Fasel (na fotografii v tweetu druhý zprava).

Pro Dány, kteří pořádali MS vůbec poprvé v historii, má jen slova uznání. „Očekávala se tu návštěvnost kolem 300 tisíc, ale zájem diváků z mnoha zemí zvedl to číslo přes půl miliónu. Ředitel šampionátu Henrik Bach Nielsen dokázal se svým týmem zařídit i skvělé počasí," oceňuje Fasel v nadsázce na Dánsko nezvykle teplé květnové dny, prakticky bez srážek.

Obavy z českých a slovenských fanoušků

Šéf turnaje k diváckému zájmu přidává i docela vypovídající historku. „Když šéf haly viděl, jak se valí davy českých a slovenských fanoušků do hlediště, chtěl povolávat o 50 členů ochranky více. Řekli jsme mu, že to nebude potřeba a měli jsme pravdu," vypráví.

„Ten zápas byl oslavou hokeje s velice přátelskou atmosférou a podobně to může být v neděli při finále Švédska se Švýcarskem, protože obě tyto země tady mají rovněž početnou enklávu fanoušků," líčí Nielsen, podle nějž je právě v tomto hokej nesrovnatelný s fotbalovou kulisou plnou řevnivosti.

Fasel naznačuje, že za devět, deset let by se MS klidně mohlo do Dánska vrátit. „Snažíme se pořadatelsky točit evropské země, které žijí hokejem. V Kanadě jsme byli v roce 2008 jen kvůli stému výročí hokejového hnutí," míní Fasel.

Dánové možná inspirovali i pořadatele příštího MS Slováky. „Poprvé se vyzkoušel model mít domácí tým v druhém pořadatelském městě, Herningu. Vše se to osvědčilo, se Švédskem v Kodani jsme měli více méně vlastně dvě mužstva ve svém prostředí," líčí Nielsen. „Necháváme čistě na Slovácích, jestli se rozhodnou přesunout své mužstvo do Košic, stejně jako to udělali Dánové tady," naznačuje Fasel.