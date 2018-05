Žlutá vlna vynesla Švédy až ke zlatu

Hráči Tre Kronor za celý turnaj nepoznali přemožitele, jejich neporazitelnost na MS zahrnující už celkem sedmnáct zápasů trvá od loňské kolínské porážky 3:4 s USA ještě v základní skupině. Obhájci titulu s dvaceti hráči z NHL působili na letošním šampionátu hladově možná i proto, že ze současného kádru pouze Ekman-Larsson, Everberg a Klingberg pamatují loňský triumf.

Navíc svěřenci trenéra Grönborga dokázali zopakováním zlaté medaile navázat na své předchůdce ve švédském dresu, kterým stejný kousek povedl už v letech 1991 a 1992. „Měli jsme jediné přání a to se nám po vysilující bitvě splnilo. Při nájezdech jsem věděl, že chci poslat puk tak, aby na něj brankář nedosáhl," říkal Forsberg. „Všichni jsme měli zlatou touhu, pro ni jsme dělali maximum a Filip je králem nájezdů," doplňoval spoluhráče Viktor Arvidsson.

Vedení nedokázali Švýcaři udržet

Švýcaři, kteří hráli finále po pěti letech, přitom dvakrát v zápase o zlato vedli, ale hráči Tre Kronor dokázali vždy dotáhnout a v prodloužení byli blíž rozhodnutí. Klingberg i A. Larsson však trefili jen tyčku. Při nájezdech hned v první sérii skórovala jedna ze sedmi švýcarských posil z NHL Andrighetto, ale další čtyři jeho spoluhráči proti Nilssonovi už neuspěli.

U Švédů se první dva exekutoři neprosadili, pak ale přetočili skóre Ekman-Larsson a Forsberg. „Když jsem viděl ten žlutý oceán na tribunách, nemohl jsem uvěřit svým očím. Přišlo mi, že hrajeme doma a ne v Dánsku. S takovou podporou v zádech snad ani nešlo padnout," vykládal Forsberg, jenž přijel až na poslední týden šampionátu po vypadnutí Nashvillu z play off NHL. „Právě pro takové zážitky jsem dorazil," usmíval se.

Stejně jako v roce 2013 ve Stockholmu bylo finálovým sokem Švédům dost nečekaně Švýcarsko, které v neděli před půlnocí marně usilovalo o historické zlato. Nakonec Švýcaři vyrovnali své nejlepší umístění na MS z let 1935 a 2013. „I když soupeři předváděli místy úžasný hokej, Genoni v naší brance byl jako zeď. Právě díky němu jsme došli až do finále. Teď jsme hodně smutní, ale brzy nám dojde, co úžasného jsme dokázali," tvrdil Nino Niederreiter, jenž patří vedle náhradního brankáře Berry, obránců Josiho, Diaze a dalšího útočníka Mosera mezi pět pamětníků posledního švýcarského stříbra.