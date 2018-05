NAD(H)LEDEM: Stříbro Švýcarů? Fischer udělal kus práce, ale poděkovat musejí Genonimu

Švýcaři musejí za stříbro poděkovat brankáři Genonimu, který jim vychytal semifinále s Kanadou a v uvozovkách i finále. V obou zápasech na něj šlo dohromady snad osmdesát střel a soupeři měli strašně moc šancí.

Třeba v semifinále se de facto 45 minut pořádně nedostali z pásma, ale díky Genonimu, produktivitě a impotenci Kanaďanů nakonec postoupili. Jinak to byl fakt hokej na jednu bránu a rozhodly tři čtyři střely. Švýcaři dokázali z minima vytěžit maximum. Na druhou stranu je vidět, že trenér Patrick Fischer tam udělal obrovský kus práce, když za pět let získal s týmem dvě stříbra na MS. Hodně dobrá práce.

Na letošním šampionátu jinak vévodily týmy, které stavěly na mladých hráčích. U Švýcarů byla vidět agresivita, rychlé bruslení a bleskový přechod. Přece jenom starší hráči jako jsou např. Ambühl nebo Hollenstein, puk rádi přidrží, ale agresivitu už nemají takovou, jakou měli třeba Švédové, kteří měli věkový průměr na turnaji nějakých 25 let. Mladí hráči zkrátka drží trend toho hokeje. Švýcaři vsadili na mládí a dravostí to ubojovali.

Němci byli na olympiádě ve finále, teď se nedostali do play off, ale já nečekal, že by to mohlo mít u nich nějaký dlouhodobý ráz. Byla to taková rychlokvaška. Když hráli Švýcaři první finále před pěti lety, taky jsem si myslel, že to pak upadne. Ale ukazuje se, že postavili silné jádro, mají dobrou generaci a můžeme je přirovnávat ke špičce.