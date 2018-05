Kanadě se nechce na MS do Košic. Slováci ale výměnu do Bratislavy odmítají

Slovensko coby pořadatel už využilo svoje právo na výměnu skupiny a z Bratislavy přesunulo svoji reprezentaci do Košic. Opačným směrem zamířilo Norsko.

Zatímco domácí si vybrali Košice dobrovolně, Kanaďanům se zařazení na východ země nezdá a chtěli by naopak raději do Bratislavy.

❗️| Potvrzeno, na příštím #mshokej na Slovensku budeme ve skupině B, která se bude hrát v Bratislavě! Už ve skupinové fázi znovu narazíme na obhájce titulu @Trekronorse 👉 https://t.co/yS7sZZDXWB pic.twitter.com/CKIaPWAkpl — Hokejový nároďák (@narodnitym) 22. května 2018

Lobbing ze strany zámořského týmu potvrdil i šéf slovenského hokeje Martin Kohút.

„Ano, je to požadavek Kanady, ale jakoukoliv další změnu musí řešit rada IIHF, což je nejvyšší orgán. My s touto žádostí nesouhlasíme, takže je to o tom, zda IIHF změní rozhodnutí organizátorů. Ale nepředpokládám, že by k takovému rozhodnutí přistoupila," cituje server sport.sk. Kohúta.

Případná výměna by byla možná pouze se Švédy a je otázkou, jak by se úřadujícím mistrům světa takový krok zamlouval.

K výměnám se navíc sahá většinou s ohledem na očekávaný zájem fanoušků příslušné reprezentace na stadiónu, což v případě Kanady zřejmě nebude příliš silný argument.