Podle původních plánů dorazí v pondělí i bek Hradce Králové Petr Zámorský, jemuž dal Říha po vyřazení ve čtvrtfinále extraligového play off s Kometou týdenní volno na doléčení zranění.

S Bartošákovým příchodem mají trenéři k dispozici dva gólmany, během příštího týdne by pak měl přibýt ještě třetí. Říha oslovil gólmana Jakuba Kováře, který ve čtvrtek prodloužil o dva roky smlouvu v Jekatěrinburgu. Na jeho vyjádření o případném zapojení se do přípravy na MS Říha stále čeká.

Gólman Jekatěrinburgu Jakub Kovář

„Nabídku jsme mu dali, on o ní ví a záleží na něm, jak se rozhodne. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby přijel a zabojoval. Uvidíme, v jakém bude rozpoložení a zdravotním stavu," prohlásil Říha.

Pokud by od Kováře slyšel zamítavé stanovisko, jako třetí gólman by dorazil teprve osmnáctiletý brankář Lukáš Dostál, který na přelomu roku zazářil na juniorském MS a v únoru odešel hostovat z brněnské Komety do Ilvesu Tampere. „Lukáš by dorazil až ve středu, aktuálně je totiž pořád ve Finsku," řekl Říha na adresu Dostála, jehož Ilves skončilo v play off finské ligy ve čtvrtfinále po porážce 0:4 na zápasy od Kärpätu Oulu.

Gólman Lukáš Dostál v dresu hokejové reprezentace do dvaceti let.

Facebook: Česká hokejová reprezentace

Dostál by byl v případě zapojení do reprezentace jedním ze čtyř nováčků. Těmi zbylými jsou gólman Langhamer a útočníci Fořt se Šimonem Stránským.

Kádr naopak po tomto týdnu opustil obránce Karlových Varů Petr Šenkeřík. V rolích sparingpartnerů u týmu dál zůstávají brankář Chomutova Štěpán Lukeš, obránce Sparty Tomáš Dvořák a zlínský útočník Jan Dufek.

„Příští týden už bude tréninkový režim trochu jiný. Pořád sice kondiční, ale už zaměřený i na zakládání útoků, obranu a taktické věci," uzavřel Říha, jehož svěřence čeká první přípravný duel před MS 10. dubna proti Rakousku ve Znojmě.