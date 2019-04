Třicetiletý brankář, který v základní části tohoto ročníku KHL vychytal za Jekatěrinburg 38 výher, čímž vytvořil nový rekord soutěže, si po vyřazení ve čtvrtfinále play off od Ufy vzal čas na rozmyšlenou, jestli reprezentaci posílí.

Gólman, který v sezoně odchytal za národní tým jen jeden zápas, ten v Praze proti Švédům v rámci turnaje Karjala, při kterém si poranil nohu, si nyní potřeboval být jistý svým zdravotním stavem. A nakonec reprezentaci kývnul. „Je to dobrá zpráva pro český hokej i pro Kubu samotného," řekl Říha, který má v současném kádru i další dva brankáře - Patrika Bartošáka a Jakuba Langhamera.

Brankář Jakub Kovář během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Kovář by se v brance měl objevit už příští týden, kdy reprezentaci čekají ve Znojmě a Linci první dvě přípravná utkání na MS proti Raskousku. „Vyzkoušíme ho, třeba odchytá oba zápasy. Nebo jen jeden a pak další týden nastoupí proti Německu," avizuje Říha.

Kromě Kováře, který ale pondělní trénink ještě neabsolvoval a na led vyjede až v úterý, se v pondělí Říhovi nově hlásili i brankář Bartošák, obránce Petr Zámorský a útočníci Šimon Stránský, Patrik Zdráhal a Radim Zohorna. Ve středu dorazí bek Jakub Krejčík.

Kádr reprezentace v přípravě na MS: Brankáři: Jakub Kovář (Jekatěrinburg/KHL) Patrik Bartošák (Vítkovice) Marek Langhamer (Chabarovsk/KHL) Obránci: Filip Pavlík Petr Zámorský (oba Hradec Králové) Michal Jordán Jan Kolář (oba Chabarovsk/KHL) Lukáš Klok (Slovan Bratislava/KHL) Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL) Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL) Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.) Útočníci: Ondřej Beránek (Karlovy Vary) Tomáš Fořt (Zlín) Radovan Pavlík (Hradec Králové) Rudolf Červený (Brynäs/Švéd.) Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL) Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.) Tomáš Mertl (Kunlun/KHL) Michal Řepík (Podolsk/KHL) Jiří Sekáč (Kazaň/KHL) David Tomášek (Jyväskylä/Fin.) Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL) Radim Zohorna (Mladá Boleslav) Patrik Zdráhal Šimon Stránský (oba Vítkovice)

V týmu tak nyní figurují tři gólmani, osm zadáků a čtrnáct forvardů. A kádr bude ještě bobtnat. Přibydou hráči z NHL, jejíž základní část skončí v sobotu, hokejisté z farmářské AHL či poražení semifinalisté z domácí extraligy.

„Vybírat z tak početného seznamu jsou možná až nepříjemné starosti. Musíme najít chemii a na širším kádru, o kterém uvažujeme, máme v tuto chvíli napsaných už šestadvacet útočníků, což je hodně. Bude to o správném namíchání, hráčské formě i jejich charakteru, jakým se budou projevovat, míní Říha.

Český tvrďák Radko Gudas už dříve přislíbil svou účast na MS.

Tom Szczerbowski, Reuters

Naději na postup do bojů o Stanley Cup ztratila třeba Philadelphia, z jejíhož kádru vyjádřili touho přijet reprezentovat obránce Radko Gudas i útočník Jakub Voráček. „Mám zprávy od Roberta Reichla, který byl na inspekční cestě v Americe, že kluci, jejichž týmy nepostoupí do play off NHL, nechtějí žádné volno. Naopak se hned chtějí zapojit do přípravy národního týmu, jenom si v zámoří vyřídí nutné věci," pochvaluje si Říha.

Příští týden, kdy se národní tým přesune připravovat do Znojma, posily z NHL ještě nebudou. Ten následující už ale část hráčů ze zámoří dorazí a mohli by tak naskočit do některého ze dvou přípravných duelů proti Německu v Karlových Varech. „Budeme tým stavět kolem starších, ale musíme ho vhodně namíchat i mládím, které nám v mužstvu udělá zdravou konkurenci," tvrdí Říha.

S Jakubem Galvasem z Olomouce Říha nepočítá.

Luděk Peřina, ČTK

S reprezentací se nepřipravuje útočník Michal Bulíř, jenž si minulý týden poranil na tréninku záda. „Dneska mi psal, že je po kapačkách a jeho stav je lepší. Pořád to ale ještě není ono. Zatím to necháme být a uvidíme, jak se to vyvine," řekl Říha, který se rozhodl nepovolávat obránce Olomouce Jakuba Galvase. „I když jeho výkony v play off nebyly zas tak špatné a začal se vracet k dobré hře, tak ho zatím máme jen v záloze," uvedl Říha.

S tréninky mu tento týden v Edenu bude pomáhat i Rudolf Jendek, specialista na bruslení, s nímž Říha spolupracoval během angažmá v bratislavském Slovanu. „Využijeme ho, aby klukům objasnil základní věci při bruslení. Neříkám, že je neumějí, ale není špatné si to zopakovat," uzavřel Říha