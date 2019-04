Už vás po týdnu přebolelo zklamání ze čtvrtfinálového vyřazení s Třincem?

Srovnal jsem se s tím a přehoupl přes to. Mám doma těhotnou přítelkyni, což bylo super rozptýlení, takže zapomenout na konec s Vítkovicemi nebylo zas tak těžké.

Kdy se má váš první potomek narodit? A víte, co to bude?

Bude to kluk. Měl by přijít na svět na začátku května, takže kdybych se dostal do užší nominace na mistrovství světa, budu se chtít s trenéry domluvit, abych mohl odjet k porodu. Odjet na šampionát, a ještě být u porodu, to by byl ten nejideálnější scénář. To ale strašně předbíhám, všechno se bude odvíjet od mých výkonů v přípravných zápasech. Udělám ale všechno pro to, aby to přesně takhle dopadlo.

Brankář Vítkovic Patrik Bartošák.

Petr Sznapka, ČTK

Řada hráčů by se kvůli očekávání potomka z MS omluvila, což je pochopitelné. Vy jste takhle neuvažoval?

Volal jsem si s trenérem gólmanů reprezentace Zdeňkem Orctem a bavili jsme se, co by kdyby. Shodli jsme se, že nejlepší pro všechny by bylo, abych teď přijel, odmakal si tady a zabojoval o místo na mistrovství. Neměl jsem důvod se teď omlouvat, kdyby se náhodou doma něco dělo, určitě bych se s trenéry domluvil.

Probíhala doma velká diskuze o jménu?

U chlapeckého jména jsme měli hned jasno. Horší to bylo u dívčího, kde jsme se neshodovali. Naštěstí jsem to zařídil tak dobře, že jsme se ani nemuseli dlouho hádat. Bude to Damián, ve spojení s příjmením Bartošák se nám to zalíbilo.

Chtěl byste jednou mít z Damiána hokejistu?

Rozhodně ho do toho nutit nebudu. Vím, jak těžké je v dnešní době se do hokeje pustit. Uvidíme, co si nakonec zvolí.

Půjde s blížícím se termínem porodu sladit otcovskou nervozitu s hokejovými povinnostmi?

Vůbec nevím. Čekáme první dítě, takže nemám žádné zkušenosti. Těžké to asi bude, ale myslím, že jsou trenéři reprezentace natolik rozumní a budou mít pochopení, kdyby se mi něco kvůli nervozitě trošku nepodařilo.

Přítelkyně bude rodit v Ostravě, kde žijete?

Řekl bych, že ano. Přítelkyně během mého pobytu u reprezentace bude bydlet u svých rodičů, odkud to je blíž do Olomouce, takže uvidíme, kam se nakonec narychlo pojede. (směje se)

A netlačí na vás zlehka, abyste raději zůstal s ní doma a na šampionát nejezdil?

Ona chápe, že reprezentovat chci a je to i má určitá povinnost. Ví, že kdyby se náhodou něco stalo, přijedu za ní domů a budu jí k dispozici.

Máte po náročné sezoně v extralize dost chuti a mentální energie na hokej?

Mám a strašně se na reprezentaci těším, protože to bude zase změna. Ve Vítkovicích si člověk užívá, že hraje pro svůj tým a je doma, nároďák je ale něco jiného. Užívám si, že za něj zase můžu bojovat.

Brankář Patrik Bartošák v dresu národního týmu.

Vlastimil Vacek, Právo

Starty za něj přibývají pomalu, což se gólmanům stává. Vy jich máte šest, je důležité zůstat trpělivý?

V Česku máme strašně moc gólmanů, kteří by za reprezentaci mohli chytat. Jenom po Evropě jich máme pět šest opravdu výborných. Nemůžu počítat s tím, a ani jsem s tím nikdy nepočítal, že jsem si v reprezentaci už odseděl dva tři roky, takže teď budu chytat jeden zápas za druhým. Jsem trpělivý a neřeším, kolik mám na svém kontě startů. Bojuju, abych dostal další.

Kývnul byste na účast na mistrovství světa, i kdybyste měl jet jako trojka?

To uvidíme. Vždycky bojuju o nejlepší pozici, ale určitě budu rád za jakoukoliv.

Spíš jsem to myslel tak, jestli by vás v případě trojky víc nelákalo zůstat doma s nově narozeným synem...

Otázka to určitě je, ale mistrovství je ještě daleko, vždyť začíná až za více než měsíc. Nemá cenu to teď rozebírat. Budeme to s trenéry brát týden od týdne. Scénářů s gólmany, kteří by se mohli připojit k reprezentaci, je strašně moc. Stát se může spousta věcí.