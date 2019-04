Jak již dříve slíbil, tak se stane. Hokejový útočník Jakub Voráček se představí na květnovém mistrovství světa na Slovensku. Hvězda Philadelphie účast potvrdila na setkání s novináři po skončení klubové sezony. Flyers to oznámili na Twitteru. Kouč Miloš Říha starší počítá i s jeho spoluhráčem Radkem Gudasem, ale u obou ještě čeká na oficiální potvrzení účasti. Kádr národního týmu v přípravě na šampionát doplní i útočníci Filip Chytil z New York Rangers a Pavel Zacha z New Jersey. K mužstvu by se měli připojit příští pondělí.

Devětadvacetiletý hráč svůj zájem reprezentovat avizoval a generální manažer národního týmu Petr Nedvěd stejně jako kouč Miloš Říha uvedl, že s ním počítají. Z Philadelphie by se na šampionátu měl představit i obránce Radko Gudas.

Voráček startoval již na pěti světových šampionátech, v letech 2015 a 2017 byl i kapitánem týmu. Ve sbírce má zlatou medaili z roku 2010, o rok později přispěl k bronzu. Nechyběl ani na olympijských hrách v Soči 2014 a na Světovém poháru o dva roky později.

Voracek confirms that he will participate in the 2019 @IIHFHockey World Championships for Team Czech. — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) 7. dubna 2019

V této sezoně odehrál nejlépe placený český hráč v NHL za Flyers 78 zápasů, ve kterých vstřelil 20 branek a přidal 46 asistencí.

„My se na něj těšíme a věříme, že on se těší taky. Asi také cítí, že se mu sezona nepovedla, o to to asi bude lepší na mistrovství světa a bude se chtít ukázat. Pevně v to věříme. Měl by být takovým lídrem mužstva," řekl Říha po pondělním tréninku národního týmu ve Znojmě. Zatím není jasné, kdy by se mohli Voráček a Gudas k týmu připojit.

Filip Chytil z Rangers se zapojí do přípravy národního týmu před MS.

To Chytil se Zachou by se Říhovi měli hlásit příští pondělí v Karlových Varech. Devatenáctiletý Chytil odehrál v sezoně za New York Rangers 75 zápasů, v nichž zaznamenal jedenáct branek a dvanáct asistencí. Pokud by se dostal do Říhovy nominace na šampionát v Bratislavě a Košicích, navázal by tím na svou účast na loňském mistrovství světa v Dánsku.

#narodnitym už je ve Znojmě! 🇨🇿 Dnes první trénink a ve středu už první přípravný zápas 💪 pic.twitter.com/R6iLrVx7zi — Hokejový nároďák (@narodnitym) 8. dubna 2019

O tři roky starší Zacha nastoupil v tomto ročníku za New Jersey do 61 zápasů a stejně jako v předchozím ročníku si připsal 25 bodů, tentokrát za třináct gólů a dvanáct přesných nahrávek. Za seniorskou reprezentaci dosud třebíčský rodák nehrál.

„Komunikoval s ním již dříve Petr Nedvěd. Pak jsme sledovali jeho zápasy a teď jsme se rozhodli, že ho vezmeme do přípravy. Uvidíme, jak bude působit a jak zapadne v mužstvu. Věřím, že se bude chtít o mistrovství světa poprat," uvedl Říha.

Pavel Zacha (37) z New Jersey rovněž zabojuje o MS.

Zájem má o produktivního obránce Filipa Hronka z Detroitu, který ale může ještě zamířit na farmu do AHL. "Tam je to s otazníkem a nechtěl bych předbíhat. Má klubové povinnosti, je z těch mladých hráčů, kteří musí poslouchat. Musí s tím souhlasit klub a je to v jednání. Věřím, že zvítězí zdravý rozum a mistrovství světa pro něj bude daleko lepší, než kdyby hrál na farmě," prohlásil Říha.

Sezona v NHL skončila také útočníkům Davidu Kämpfovi z Chicaga a Vladimíru Sobotkovi z Buffala. "Kämpf je na tom zdravotně špatně. Má zlomeniny v obličeji a dá nám vědět do středy. Ale myslím si, že spíš nebude. O Vláďovi Sobotkovi přemýšlíme," řekl Říha. Jednatřicetiletý centr neměl v dresu Sabres dobrou sezonu a nasbíral v 69 zápasech jen 13 bodů.

O Vladimíru Sobotkovi Říha přemýšlí.

V klubech, které neprošly do play off NHL, byli na hraně prvního týmu v Detroitu obránce Libor Šulák a útočníci Martin Frk s Filipem Zadinou, v Ottawě pak Filip Chlapík. Na farmách v AHL jsou bek David Sklenička z Montrealu, útočník David Kaše z Philadelphie a brankář Marek Mazanec s útočníkem Lukášem Jaškem z Vancouveru. Zranění vyřadila útočníka Ondřeje Kašeho z Anaheimu, gólmana Michala Neuvirtha z Philadelphie i zadáka Libora Hájka z New York Rangers.

Říha počká na některé hráče vyřazené v v play off NHL

Říha nechtěl komentovat, jestli někdo z AHL má šanci se do týmu dostat. "Máme dost široký kádr, základ týmu chci udržet. Nemá cenu tahat celé mužstvo z NHL čtrnáct dnů před mistrovstvím světa, když někteří kluci si tady o mistrovství světa řekli a tu osu by měli tvořit," řekl k současné sestavě, kterou ještě mohou rozšířit semifinalisté extraligy z Brna, Liberce, Plzně a Třince.

Navíc může čekat na posily z prvního a druhého kola play off NHL. "Máme představu, že bychom na některé hráče počkali. Ale nechci předbíhat. Není to seriózní vůči klubům a nechceme to otvírat, dokud to nebude hotové."

Česká reprezentace ode dneška trénuje ve Znojmě, kde zahájila další část přípravy na MS. Vrcholný turnaj sezony začne v Bratislavě a Košicích 10. května.