Těsně před vítězným znojemským soubojem s Rakouskem, který byl prvním z devíti zápasů českých hokejistů před květnovým MS, zastihla trenéra Miloše Říhu nečekaná zpráva, že 22letý útočník Pavel Zacha z New Jersey se před šampionátem nepřipojí k národnímu týmu.

Jak jste přijal Zachovu omluvu?

Přiznám se, že Zachu nechápu. Může si prodloužit sezonu, doporučí mu to i Patrik Eliáš z pozice dočasného asistenta Devils a on místo toho pošle omluvenku. Nechci spekulovat o zdravotních důvodech, ale když hrál naplno poslední zápasy základní části, tak to asi s ním není tak vážné.

Končí mu ale tříletý nováčkovský kontrakt s Devils. Mohlo to sehrát roli v odmítavém postoji směrem k reprezentaci?

Já tomu vážně nerozumím a nechci se ani pouštět do žádných nepodložených úvah. Možná ho spíš překvapilo, že mu nedáváme žádnou jistotu směrem k mistrovství. Ale my nikomu nic neslibujeme, Zacha se v závěru NHL jevil dobře, chtěli jsme ho vidět v kempu. Nepřijede, beru na vědomí a počítám s tím, že jako první z NHL se připojí příští týden v Karlových Varech útočník Filip Chytil z Rangers.

Pojďme k utkání s Rakouskem, co jste říkal na výkon národního týmu?

První třetina byla skutečně výborná, jasně jsme v ní Rakušany předčili, dali jim dva góly a bylo to všechno podle našich not. Pak jsme měli i dál převahu, i když soupeř dobře bruslil a začali jsme si komplikovat hru a moc vymýšlet při šancích. Ta jednoduchost v útočném pásmu nám trochu chyběla, ale líbila se mi obranná činnost celého mužstva až na tu jedinou chybičku v závěru, kterou jsme zaplatili gólem.

Radost českých reprezentantů z druhého gólu.

Luboš Pavlíček, ČTK

Autora prvního branky Tomáška jste během utkání možná nečekaně posunul do první lajny, oživil ji?

Nelíbilo se mi, jak fungovalo původní složení. Přišla mi, že se tam Řepík trápil a tahle změna elitní souhře prospěla, ale obecně bylo vidět, že někteří kluci právě z KHL nehráli šest, sedm týdnů zápas a složitěji chytali rytmus.

Jak se vám líbil debutující Fořt, který jeden gól dal a u dalšího asistoval?

Je tady od toho, aby se ukázal. Dostával puk na svou parketu mezi kruhy a jsem rád, že poslouchal naše pokyny na střídačce, že se kluci nemají cpát do rohů, ať jdou víc do předbrankového prostoru.

Ve Znojmě hrál národní tým po třech letech. Cítil jste, jak si to diváci v plné hale užívali?

Lidi byli skvělí, fantastická atmosféra z hlediště se přesouvala i na led. Kluci taky říkali, jak se jim hrálo dobře, byl znát, že jde o hokejový svátek pro celé Znojmo.