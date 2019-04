Moc touží ukončit čekání na trofej pro mistry světa, kterou naposledy vyhráli na šampionátu v Minsku v roce 2014. A vypadá to, že kádr ruské hokejové reprezentace bude na květnovém MS v Bratislavě a Košicích nabitý hodně zvučnými jmény. Dres sborné by měl na turnaji obléct třeba útočník Jevgenij Malkin, ve hře je i účast Nikity Kučerova, který v této sezoně získal se 128 kanadskými body Art Ross Trophy pro nejproduktivnější hráče základní části NHL.

Útočník Pittsburghu Jevgenij Malkin by mohl posílit Rusko na květnovém MS.

Byl to pořádný šok, když v úterý skončilo play off NHL pro Tampu Bay a Pittsburgh, aniž by proti svým soupeřům v prvním kole vyřazovací části uhráli jedinou výhru. Pro vedení ruské reprezentace však naopak šlo s ohledem na blížící se šampionát o vítanou zprávu.

Taky že Rusové jen pár hodin po vyřazení Blesků a Tučňáků oznámili, že pozvánku do národního týmu obdrželi brankář Andrej Vasilevskij, obránce Michail Sergačev a útočníci Nikita Kučerov (všichni z Tampy Bay) s Jevgenijem Malkinem z Pittsburghu.

Hvězda Tampy Bay i celé NHL Nikita Kučerov.

Paul Sancya, ČTK/AP

„Jevgenij s největší pravděpodobností pozvánku na světový šampionát přijme," řekl serveru allhockey.ru Malkinův agent Gennadij Ušakov. Pokud 32letý rodák z Magnitogorsku skutečné sbornou posílil, útočil by na své třetí zlato z MS.

Vasilevskij se o účasti na šampionátu rozhodne nejpozději ve čtvrtek, Kučerov se zatím nevyjádřil. Dá se ale očekávat, že trenéři národního týmu budou o jednu z největších hvězd současného hokeje velmi usilovat.

V předběžné nominaci sborné na MS už teď figuruje řada hráčů z NHL - brankář Alexandar Georgijev, obránci Ilja Ljubuškin, Jegor Jakovlev a Ivan Provorov a útočníci Ilja Kovalčuk, Vladislav Namestnikov, Arťom Anisimov či Jevgenij Dadonov.

Rusové budou hrát základní skupinu v Bratislavě, postupně v ní narazí na Norsko, Rakousko, Českou republiku, Itálii, Lotyšsko, Švýcarsko a Švédsko.