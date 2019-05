S Italy jste kryl všech patnáct ran, proti Rakušanům pak o jednu víc a opět jste puk za svá záda nepropustil. Co na to říkáte?

Dívá se na to hezky, ale na druhou stranu to vůbec nepřeceňuju. Samozřejmě chápu, s jakým soupeřem a po jakém výkonu našeho týmu to bylo. To si myslím, že je stěžejní, protože my jsme k tomu přistoupili výborně a nic jim nedarovali. Sehráli jsme to perfektně, takže velký dík týmu, že jsme jim v podstatě nedali šanci.

Proti Rakousku to byl netradiční zápas v tom, že v první třetině jste hráli často v oslabení, ve druhé ale zase naopak hodně v přesilovkách...

Trochu to vypadalo jako trénink speciálních týmů. Bylo to nepříjemné, ale fauly asi byly, neházel bych to na rozhodčí. Co k tomu říct... Je fajn, že jsme se připravili na jejich přesilovku a sehráli to výborně v oslabení. Zblokovali jsme střely v předbrankovém prostoru, i když kluci věděli, že je to slabší soupeř, tak stejně šli do těch soupeřových střel, což ukazuje obrovský charakter kluků.

Vaše skóre po utkáních s Itálií a Rakouskem činí 16:0. Byla to dobrá příprava na náročný úterní souboj se Švýcarskem?

Záleží, jak si to nastavíme v hlavě. Snažíme se všichni držet při zemi, víme, kvůli čemu tady jsme a máme jeden cíl. Takže teď nebudeme chodit za někým, že jsme prostě někoho rozsekali s takovým skóre. Bereme to tak, jak to je. Jsme rádi, že máme šest bodů z posledních dvou zápasů a teď už na všechno zapomeneme a budeme se chystat na Švýcary.

Je dobře, že těsně před čtvrtfinále hrajete právě se silným Švýcarskem? Jde o dobrý test před čtvrtfinále?

Je super, že máme těžší zápas, že prostě budeme hrát zápas na úplně nejvyšší úrovni. Musíme se na soupeře stoprocentně připravit, bude to super generálka.

