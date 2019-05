Nejprve jste se trefil z dorážky, druhý gól pak dal po sólovém úniku, když jste střelu otřel o horní tyč. Měl jste dopředu jasno, co při nájezdu uděláte?

Rozhodoval jsem se, jestli jít do kličky do bekhendu nebo vystřelit. Ale viděl jsem, že má gólman lapačku trochu níž. Takže jsem se to snažil zvednout co nejvíc pod břevno. Že to takhle vyšlo do rohu, za to jsem určitě rád. Ale hlavně za to, že to tam spadlo.

Osm gólů a výhra super, ale nesmí se opakovat ta zbytečná vyloučení, ví Dominik Kubalík

Vyhráli jste znovu jasně 8:0. Byl to pro vás dobrý test před úterním soubojem se Švýcarskem?

Vyzkoušeli jsme si nějaké věci. Tempo bude v dalších zápasech o trochu vyšší než s těmito týmy jako Itálie nebo Rakousko. Jsem rád, že jsme nedostali žádný gól při oslabení. Na druhou stranu se faulů musíme vyvarovat. Teď už přijdou jenom těžké zápasy a ty týmy mají šikovné hráče, kteří dokážou sehrát dobře přesilovky. Musíme si dávat pozor. Zápas se Švýcary chceme zvládnout, abychom mohli zůstat v Bratislavě.

Zápas byl zajímavý v tom, že v první třetině jste hráli dost v oslabení, ve druhé naopak zase často v přesilovkách...

Samozřejmě určitě chceme hrát pět na pět anebo hrát přesilovky. Párkrát jsme udělali zbytečné fauly, občas to bylo ze strany rozhodčích takové úzkostlivé. Co k tomu říct... Díky bohu, že jsme oslabení zvládli.

Díky gólu se cítím ještě líp, ale že byl můj první na mistrovství světa, jsem nevnímal, říká Radek Faksa

Druhou nulu v řadě vychytal Pavel Francouz, i když moc zásahů neměl. Co jste říkal na jeho výkon?

Tolik toho na něj nešlo, ale když jo, tak to byly důležité zákroky. Lítalo to tam kolem něj. Chytá fantasticky, mě ale jeho výkony ani nějak nepřekvapují. Pomohl mu možná rok v Americe, ale už předtím chytal výborně. I Bartez chytá dobře. Máme kvalitní brankáře.

Trenéři budou mít asi dilema, koho na čtvrtfinále postavit mezi tyče.

Oba dva chytají výborně. Trenéři to mají těžké, ale pro někoho se budou muset rozhodnout.

Hráli jsme výborně, zasloužená nula, pochvaloval si Pavel Francouz.

