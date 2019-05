Těší vás, jakou ukázalo české mužstvo znovu útočnou sílu?

Pro mě je důležité, že to mužstvo k tomu takhle přistoupí a splní na ledě, co si řekneme. Všichni hráči šlapali, nic nepodcenili, v útočné zóně předváděli tah na branku, dobře bruslili a perfektně se vraceli, takže to dotáhli vzadu zase na nulu. Byl tam opět i dobrý výkon brankáře, pro něhož takové zápasy nejsou jednoduché, ale Francouz klidným zákroky dával mužstvu klid.

Viděl jste i nějaké chybičky?

Vadilo mi, kolik jsme měli vyloučení, i když některá byla hodně přísná. Nejde soupeře zachytávat hokejkami, to všechno se píská. Musíme se taky vyvarovat oplácení, do těch příštích zápasů bude nutné něco vydržet. Nejsme přece baletky a musíme umět také něco přijmout.

Díky gólu se cítím ještě líp, ale že byl můj první na mistrovství světa, jsem nevnímal, říká Radek Faksa.

Národní tým dal v šesti zápasech skupiny 34 gólů, což je počet, který v minulých letech nezvládali Češi nastřílet za celý šampionát. Co říkáte na takovou produktivitu?

Máme hráče, kteří mají v sobě silné střelecké dispozice, ale důležité je, že tíha gólů je rozložená na celém mužstvu. Kdyby dávali branky jen dva hráči, soupeři se na ně zaměří a ostatní reprezentanti si nebudou věřit. My jsme ale silní, protože schopnost rozhodnout má každá pětka. Hlavně, aby nám to vydrželo.

Cítíte, že se vyplácí tréninková dřina, kterou jste národnímu týmu ordinoval od prvního kempu?

Už jsou to dva měsíce a neopouštíme tvrdou práci. Současný hokej je hodně o bruslení a pohybu hráče vůbec, a my se toho trendu držíme a skutečně bych řekl, že se nám to vrací. Hráči už jsou na to zvyklí a vůbec jim nevadí dřít v pravidelném rytmu. Spíš mi přijde, že když jsou den bez ledu, pak to chvíli nevypadá vůbec dobře, než se zase do toho zápřahu dostanou.

Hráli jsme výborně, zasloužená nula, pochvaloval si Pavel Francouz.

Teď vás do konce turnaje čekají už jen samá těžká utkání, vykrystalizovala vám během šesti vystoupení ve skupině nějak sestava?

V neděli proti Rakousku z obránců nehrál Moravčík, protože byl trošku indisponovaný, tak jsme ho nechali oddechnout. V útoku nám teď vypadl ze sestavy Chytil, protože musí ten svůj výkon podpořit ještě větším nadšením a ukázat výraznější zarputilost. Na pondělním poledním tréninku bych chtěl poskládat sestavu už tak, aby se blížila tomu, jak bychom chtěli hrát nejdůležitější zápasy turnaje. Už v posledním zápase skupiny v úterý se Švýcary půjde o dost a já věřím, že si to mužstvo uvědomí.

Ve hře bude především setrvání v Bratislavě pro čtvrtfinále. Porážka by nejspíš znamenala stěhování do Košic, jak se na to díváte?

Vždycky je pohodlnější zůstat tam, kde hrajete celý turnaj, než někam odjíždět. Švýcaři tady podávají výborné výkony, ale budou tu mít třetí zápas za čtyři dny, což by nám mohlo trošku napomoct. Mají ale skvělé brejkové hráče, jdou jim přesilovky a hrají disciplinovaně a organizovaně. V tom se jim musíme naprosto vyrovnat a dodat tomu trochu té české chytrosti.

Michal Řepík opět změnil parťáky v útoku. Ale myslím, že to nebylo špatný, říká.

