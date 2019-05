Do Bratislavy si přivezl výtečnou formu. Hned na úvod hokejového šampionátu vychytal obhájce zlata ze Švédska, pomohl k výhře nad Lotyši a skvělé zákroky vytáhl i proti silným Rusům, byť porážce nakonec nezabránil. Po dvouzápasové pauze se Patrik Bartošák zřejmě znovu vrátí do české branky v závěrečném vystoupení v základní skupině proti Švýcarsku.

Na turnaji jste zatím odchytal tři zápasy, do jednoho naskočil Hrubec, v posledních dvou se zase postavil do branky Francouz. Jak vnímáte rošády mezi tyčemi?

Jsme tady tři vyrovnaní gólmani, a kterého trenéři pošlou do akce, ten v bráně stojí a snaží se odvést co nejlepší výkon. Není tady jednička, dvojka, trojka... Jak říkám, jsou tady tři vyrovnaní gólmani a trenéři se budou rozhodovat na základě momentální formy.

Kterou máte všichni tři dobrou. Je to příjemné?

Hlavně strašně přínosné pro tým. Trenéři mají možnost volby, nemusejí vytěžovat jednoho z gólmanů víc. Můžou to rozvrhnout, dají se pošetřit síly. Z hlediska týmu je to super.

Trenéři tají sestavu se Švýcary. Nějaké změny ale budou. Kdo bude chytat?

Těší vás, jaká brankářská parta se tady sešla? Všichni tři jste si sedli...

Ono je to vždycky důležité. Hlavně aby tam nebyla nezdravá rivalita. Samozřejmě všichni gólmani chtějí chytat, ale je potřeba spolu vycházet tak, jak spolu vycházíme.

Těší vás, do kolika zápasů na turnaji jste už zasáhl?

Nečekal jsem, že bych se mohl dostat do takové pozice na MS a odchytat tolik zápasů. Kdyby mi někdo před sezonou ve Vítkovicích řekl, že toho na mistrovství odchytám tolik, asi bych mu nevěřil. Za tuhle zkušenost jsem moc rád.

Po dvou zápasech s papírově slabšími týmy narazíte na nebezpečné Švýcary. Jaký to bude soupeř?

Jsou houževnatí, šikovní, už několik let patří do světové špičky. Bude to daleko těžší zápas než ty dva předchozí.

Utkání potřebujete zvládnout i proto, abyste zůstali na čtvrtfinále v Bratislavě...

Samozřejmě, nikdo nechce cestovat přes celé Slovensko. Ale my to bereme tak, že musíme vyhrát zápas, protože jenom to nás zachrání, abychom zůstali tady v Bratislavě.

Proti Švýcarům už v poledne. Čeští hokejisté budou dřív vstávat. Co si dají k snídani?

Zápas se hraje už ve 12:15 hodin. Jak velký problém bude brzký začátek?

Nebude ráno trénink, to je jediný rozdíl od normálního hracího dne.

Hrát krátce po poledni vám tedy nevadí?

Ne, dneska jsme potrénovali, jsme profíci a v minulosti jsme už takové zápasy v podobných časech hráli.

Jak si dnes odpoledne vyčistíte od hokeje hlavu?

Budu spát, jsem unavený, lehnu si.

Národnímu se týmu se na šampionátu zatím daří a předvádí velmi dobré výkony. Jak jste spokojený s dosavadním průběhem turnaje?

Hrajeme dobrý hokej, takže není důvod být nespokojený. Hlavně vyhráváme, a to je nejdůležitější. Zatím fakt super.

Brankář Patrik Bartošák zažije na MS zajímavou premiéru.

Je příjemnější, když tým střílí tolik gólů a není tudíž na brankáře takový tlak?

Je to určitě příjemné, protože člověk ví, že i když udělá nějakou chybičku, tak tam kluci jsou a podrží ho. Je příjemnější, že je má před sebou a že se za něj postaví.

Klíčové čtvrtfinále se pomalu blíží. Bylo by pro vás určitě parádní zachytat si v něm. Máte to v hlavě?

Samozřejmě, bylo by to super, ale trenéři se rozhodnou podle aktuální formy. Nevnímám to jako rivalitu a souboj gólmanů. Spíš jako obrovské plus a pozitivum pro tým, a kdo bude chytat, to už je jedno.

Nikita Gusev (druhý zleva) střílí Patriku Bartošákovi druhý gól.

Jaromír Jágr vás na Facebooku chválil. Co jste na to říkal?

Během mistrovství jsem tohle úplně vypnul, nečtu články ani komentáře. Člověk se musí soustředit na to, co tady dělá. Něco přečíst si můžu potom, po turnaji.

Vzal jste si na Slovensko nějaký talisman?

Šimon Hrubec a Pavel Francouz, to jsou moji dva talismani. (úsměv)

Máte nějaký rituál před zápasem?

Mám, ale to jsou malé věci. Takže když se nepodaří je udělat, tak mě to nerozhodí. Nic zásadního...