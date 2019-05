Proti Švýcarům patřil k nejlepším hráčům na ledě. Dominik Simon přispěl k výhře gólem a dvěma asistencemi. Jeho trefa na 2:1 po osmatřiceti vteřinách druhé třetiny tým nakopla, i když ji sudí uznali až po trenérské výzvě. Čtyřiadvacetiletý útočník po střetu s Haasem totiž v pádu dopravil puk do sítě, byť srazil i brankáře Berru.

Svůj gól jsem neviděl, čekal jsem, co řekne rozhodčí, přiznává Dominik Simon

Rozhodčí nejprve rozpažili. Co vám běželo v tu chvíli hlavou?

Já jsem ani nevěděl, že je puk v brance. Já myslel, že jsem Berru akorát srazil a gól to nebude. Kluci ale říkali, že puk do brány skočil dřív, protože jejich frajer (Gaetan Haas) mě trefil a já už pak nic neviděl. Takže já jenom čekal, co poví rozhodčí a byl jsem strašně rád, že gól uznal.

Bylo vám hned jasné, že dojde na trenérskou výzvu?

Jak říkám, osobně jsem to neviděl, ale měli jsme další čtyři kluky na ledě a dva viděli puk za brankovou čárou hned. Já myslím, že to bylo jasné každému, že si ji bereme a jsem rád, že rozhodčí celou situaci zkontrolovali.

Super test před čtvrtfinále, Švýcaři byli hodně nepříjemní, říká Michael Frolík. Teď by si přál Německo

Švýcary jste nakonec v závěru zlomili. Jak důležité je tohle vítězství (5:4) před čtvrtfinále?

Moc! Chtěli jsme navázat na předchozí výhry a je super uspět před vyřazovacími zápasy.

Vypadalo to, že těsný náskok 4:3 už udržíte, pak ale srovnal Nino Niederreiter... Jak vám bylo v závěru třetí třetiny?

Švýcaři hráli výborně, už neměli co ztratit. Tlačili se do útoku a měli tam pár hezkých akcí. Bartez (Bartošák) chytal parádně. Jsem hrozně rád, že jsme zápas nakonec zvládli.

Pro mě těžký zápas, měli strašně moc střel, hodně gólovek, hodnotí duel se Švýcary Patrik Bartošák

Co vám před čtvrtfinále ukázal?

Je dobře, že jsme měli Švýcary právě teď na závěr skupiny, protože mají v kádru opravdu spoustu výborných hráčů. Dobře bruslili, hráli hodně fyzicky, tak nějak asi bude vypadat i čtvrtfinále. Jsme rádi, jak jsme celou skupinu zvládli a teď už se budeme připravovat na čtvrtfinále.

Vaše lajna s Voráčkem a Frolíkem znovu zářila, v každém zápase se prosazuje střelecky...

Ale ono se vždycky zadaří nějaké jiné lajně. Ukázali jsme v předešlých zápasech, že se pokaždé stmelíme, zvládneme si pomoct navzájem. Jsem rád, že jsme nějaké góly dali. Teď v tom jenom dál pokračovat...(úsměv)

Tým ukázal krásné akce, bojovnost, charakter, srdíčko, chválí po základní skupině trenér Miloš Říha

SPORT.CZ