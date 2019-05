Rusové zůstali ve skupině stoprocentní a vyhráli ji s oslnivým skóre 36:7. Ve čtvrtfinále se střetnou s USA, čtvrtým celkem košické skupiny A. Právě na východ Slovenska se musí výběr Tre kronor přesunout za bitvou o nejlepší čtyřku. V severském derby vyzvou Finsko.

Švédové mohli ještě pomýšlet na prvenství ve skupině, jenže k tomu potřebovali vysokou výhru nad sbornou. Zároveň měli v rukách další osud českého týmu. Výhra 3:0 by Čechům přihrála první místo, přesně tříbrankový rozdíl od skóre 5:2 a vyšší by je naopak dostal na třetí místo a ve slovenské metropoli by mohli zůstat Seveřané.

https://www.facebook.com/iihfhockey/videos/2340891245949866/

Ti rozehráli zápas dobře, když v polovině osmé minuty otevřel skóre úspěšnou tečí Landeskog. Do první přestávky hráli Švédové ještě dvě přesilovky, vedení se jim ale navýšit nepodařilo.

Šest gólů ve druhé třetině

Ve druhém dějství přišel velký obrat. Už po 57 sekundách ho načal Anisimov. Markström se chvilku nato vyznamenal proti Kovalčukovi, ale ve 25. minutě dokonal obrat Dadonov, a když se pak před polovinou zápasu prosadil střelou z mezikruží ještě Ovečkin, bylo jasno.

Gabriel Landeskog (vpravo) dává vedoucí gól Švédů proti Rusům.

Vasily Fedosenko, Reuters

Ne snad s ohledem na rozdíl ve skóre, ale proto, jak se Švédové sesypali. V čase 34:39 až 37:47 inkasovali během ruské smršti další góly od Kaprizova, Grigorenka a Malkina, přičemž poslední dva zásahy dělilo jen půl minuty.

Alespoň kosmetickou úpravu ostudného debaklu zařídili ve třetí dvacetiminutovce Nylander, Ekman-Larsson a Klingberg, sedmý gól sborné vstřelil Orlov.