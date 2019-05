Stává se z něj velký hráč, chválí Filipa Hronka trenéři. On sám říká, že je to teprve začátek.

Na šampionátu zaujal výborným bruslením i sebevědomým projevem. „Dovolí si hodně s pukem, má přehled ve hře a nesmírně tvrdou ránu. Jen mi někdy přijde maličko naivní při soubojích u mantinelu," uvažuje nad Hronkem trenér Miloš Říha, jenž ale zároveň říká, že takto talentovaného beka by český hokej potřeboval naklonovat.

Nejen loňská zkušenost pomáhá. „Už jsem věděl, do čeho jdu a znám lépe i kluky," srovnává Hronek a cítí, že se za tři roky za oceánem i dost lidsky posunul. „Bydlím sám, musím se o sebe starat. Už nemám ani problém s angličtinou, i když začátky byly krušnější," říká obránce, jenž si docela rychle zvyknul i na širší kluziště. „Řekl bych ale, že tu hraju podobný hokej jako v NHL, určitě nemám zakázaný zaútočit," směje se.

Filip Hronek a jeho souboj se Svenem Andrighettem ze Švýcarska.

Vasily Fedosenko, Reuters

Všechny udivuje dělovkami z modré čáry. „Taťka mi kdysi přinesl domů skutečnou branku, tak jsem v každé volné chvilce na suchu střílel. Dodnes se snažím každým tréninkem zlepšovat, občas mi tam něco spadne," líčí skromně s bilancí 3+7 nejproduktivnější obránce šampionátu. „Kdybyste mi to neřekli, tak to ani nevím, statistická čísla moc nesleduju," říká.

Hlavní pro něj je, že mužstvo šlape. „Odvíjí se to od výborné party i toho, že letos přijelo víc dobrých hráčů, kteří mají svou kvalitu," uvažuje Hronek. Příjemná je pro něj silná podpora fanoušků. „Na každý zápas máme vyprodáno a lidi nás ženou dopředu. Už jsem tu měl i rodiče a známé, vždycky po zápase se našla chvilka se s nimi i potkat," těší Hronka.

Národní tým teď dobrý dojem ze základní části musí potvrdit ve čtvrtfinále. „Nevím, jestli jsme favoriti, každopádně Němci už v košické skupině předvedli, že jsou silný tým. Hrají disciplinovaně a houževnatě, bude to s nimi těžké. Chce to hodně bruslit, mít dobré nohy celý zápas," uvažuje Hronek, ale nevnímá nějaké poučení z loňského čtvrtfinálového nezdaru v Herningu. „Už jsem to hodil za hlavu, přece se tím rok nebudu trápit. Musíme se na čtvrteční večer dobře připravit a nechat na ledě všechno, co v nás je," tvrdí nejmladší český obránce.

