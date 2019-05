„Já toho člověka neznám, nikdy jsem se s ním nebavil. Nechci ho soudit jako on mě, možná to tak vidí, ale nemá smysl si něčí názor moc brát do hlavy. Chci se soustředit na vlastní výkon. Možná se čeká, že teď vyvolám nějakou aféru, ale jsem pozitivní člověk a o žádnou přestřelku v médiích s bývalým trenérem nestojím. Jestli mě pan Sýkora takhle vidí, tak to tak prostě je," líčí 22letý útočník Washingtonu, jenž dal na letošním MS čtyři góly a předvádí výborné bruslení, přesto se před čtvrtfinále ocitl na hraně sestavy.

„Chci se furt zlepšovat, ale taky vnímám, jak to asi kouč cítí. Když dostanu šanci, tak tam půjdu a budu se snažit hrát co nejlíp. Jestli to budou tři střídání, nebo sedmnáct minut, to vážně nevím," říká Vrána, který by měl v zítřejším zápase plnit roli třináctého útočníka, který bude alternovat na různých místech. „Stát se to může, jednu změnu v sestavě chystáme," připouští trenér Miloš Říha, jenž při středečním tréninku na Vránovo místo posunul Paláta.

Na tréninku před Německem čeští hokejisté zkoušeli samostatné nájezdy. Jak jim to šlo?

SPORT.CZ

„To jsou věci, které jako hráč neovlivním. Jediné, co můžu dělat, soustředit se na vlastní výkon a nekoukat okolo. Zbytek má v rukou trenér," říká český mladík, jenž by se rád proti Německu předvedl jako střelec. „Samozřejmě, já se cítím jako ten, kdo dokáže dávat góly. Jsem hráč, který je dává rád, i když ve čtvrtfinále bude hlavně důležité uspět a nezáleží na tom, kdo to tam nasází," uvažuje Vrána.

Co řekl Sýkora o Vránovi Jsem z něj těžce zklamaný. Nejde do souboje, není vidět. Pár okamžiků mi stačilo k ujištění v názoru, že má manýry hvězd. Čeká prakticky jen na nahrávku do jízdy, kdy uplatní svoji střelu. Schází mu vlastní aktivita. Zdroj: isport.cz

Na německé straně je elitním kanonýrem Leon Draisaitl, který dal na šampionátu už pět gólů. „Jeho padesát branek v této sezoně NHL jen potvrzuje, jak excelentním střelcem je, takže si na něj musíme dát pozor. Všichni víme, že je to hrozně nebezpečný hráč a bude vůči němu důležitý rychlý přístup, snažit se mu hokej znepříjemnit, nějak ho rozhodit," přemítá Vrána.

Z loňského úspěšného tažení Washingtonu za triumfem v NHL si dobře pamatuje bývalého spoluhráče, německého gólmana Grubauera. „Je výborný, rychlý, psychicky odolný. Ale prostřelit se dá každý brankář a věřím, že i ve čtvrtfinále předvedeme, jak jsme na tom dobře ofenzivně," vykládá Vrána s tím, že tíha zápasu nesmí být zničující.

Ani Jan Kovář, ani Jakub Vrána na ruského brankáře Andreje Vasilevského nevyzráli.

Vít Šimánek, ČTK

„Když jsem loni v červnu hrál finále Stanley Cupu, tak tam byl také velký tlak. Jsme tu ale všichni profesionální hokejisti a musíme se umět s tím vypořádat. Je strašně důležitý jít do takového zápasu s čistou hlavou," říká Vrána a přemítá, jak toho sám dosáhne. „Když slyším, co se o mně píše, tak číst noviny určitě nebudu. Spíš si dám asi něco dobrýho k jídlu a večer uvidím, jaký film vysílají na Markíze," usmívá se.

Vrána debutoval v reprezentaci až přímo na MS v Bratislavě. „Jsem mile překvapený, jak moc za námi stojí fanoušci. Hala je každý náš zápas hlasitá, i proto bylo důležité, že jsme se nemuseli nikam stěhovat. Lidi si možná myslí, že Německo je nějaký slabší soupeř, ale dostalo se do čtvrtfinále stejně jako my, takže nesmíme vůbec nic podcenit," upozorňuje.