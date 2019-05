Do klíčové bitvy půjdete v roli favorita. Bude pro vás utkání složitější v tom, že na vás bude větší tlak?

Někdy je tohle opravdu horší, každý očekává, že v pohodě vyhrajeme. Myslí si, že soupeře přejedeme o tři čtyři góly. Jde ale o nepříjemný tým, bude to hodně těžké. Musíme předvést to nejlepší, abychom postoupili.

Bude klíčem k úspěchu brzký vedoucí gól?

Hodně by nám pomohl. Když jsme ho vstřelili, začali jsme pak hrát. Ale začátky minulých zápasů jsme měli trochu slabší. Musíme se na to zaměřit.

Vrána s Chytilem zůstali při tréninku na ledě poslední. Znamená to, že nebudou ve čtvrtfinále hrát?

Jaký zápas očekáváte?

Podobný jako se Švýcary. Mají pár výborných hokejistů, musíme také omezit fauly. Kluci už je trochu znají z přípravy. Mají tady sice trochu jiné hráče, ale systém hry zůstal stejný. Z tohoto týmu já ale znám snad jenom dva tři kluky.

Nejvíc určitě útočníka Edmontonu Leona Draisaitla, jenž v základní části NHL nasázel 50 gólů. Bude největší hrozbou?

On je jeden z nejlepších hráčů v NHL, umí obejít protihráče v souboji jeden na jednoho, pěkně nahrát. Osobku na něj hrát nebudeme, ale je potřeba si na něj dávat větší pozor než na ostatní. Snažit se dívat, proti komu jste v souboji. Hlídat si u něj maličkosti.

Stává se z něj velký hráč, chválí Filipa Hronka trenéři. On sám říká, že je to teprve začátek.

Do začátku čtvrtfinále zbývá pouhých pár hodin. Jste už hodně natěšení?

Určitě, čekali jsme na tohle celou dobu. Už pár dnů jsme věděli, že máme jistý postup, jenom jsme čekali, jakého soupeře budeme mít.

Fanoušci vás poženou dopředu. Bude důležité, abyste se nenechali moc vybláznit bouřlivou kulisou?

Atmosféra je neskutečná, do každého střídání tak jdete naplno, nikdo nic nevypustí. Z toho pak občas možná plynou chyby, snažíme se až moc, protože jsme nahecovaní.

Na posledním tréninku se vám na křídle točili Jakub Vrána a Ondřej Palát. Co říkáte na možnou změnu ve vaší formaci?

Tohle je věc trenéra. Každý sem přišel odehrát to, co mu trenér řekne. Všichni sem přijeli pro týmový úspěch a nikdo neřeší takové věci. Navíc každý zápas je jiný. Předtím to bylo s Kubou super. Někdy to sedne, jindy ne. Žádné složitosti bych v tom nehledal...

Na středečním tréninku jste se snažil tečovat do sítě rány Roberta Reichla, který pálil hodně tvrdě...

Zeptal jsem se ho, jestli by mi nedal pár střel na teč. Říkal mi, že by to švihem nedostřelil, takže musel pálit golfákem. Lítalo mi to kolem hlavy, musel jsem se schovávat. Trochu jsem se bál o zdraví, co si budeme povídat. (smích)

Podle trenéra Říhy byl proti Švýcarům nejlepším mužem utkání. Bude Bartošák chytat ve čtvrtfinále?

Tečování vám ale šlo dobře. Může být právě tohle recept na Němce?

Tohle platí na každé mužstvo, mít hráče před brankou. Když dobře cloníte a podaří se vám to i tečovat, gólman nemá šanci.