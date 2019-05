Kanada porazí Švýcarsko, Rusko pošle ze hry USA, Švédové si poradí s Finy a Češi postoupí přes Němce. Takové jsou predikce před čtvrtfinálovými bitvami. Vyplní se na sto procent?

„Máme Němce, to nám hraje do karet, nesmíme to samozřejmě zakřiknout, ale myslím si, že se nemáme čeho obávat, kluci hrajou fakt dobře. Předvádí moderní hokej, bruslařsky jsou na tom výborně, takže si myslím, že jde o povinný postup," je přesvědčený bývalý reprezentant Jaroslav Bednář.

Vypsané kurzy na čtvrtfinále MS Fortuna Kanada 1.53 Švýcarsko 5.8 Rusko 1.51 USA 5.4 Finsko 4.85 Švédsko 1.56 Česko 1.35 Německo 7.6 Chance Kanada 1.53 Švýcarsko 5.54 Rusko 1.49 USA 5.31 Finsko 4.6 Švédsko 1.56 Česko 1.34 Německo 7.82 Maxi Tip Kanada 1.55 Švýcarsko 5.6 Rusko 1.5 USA 5.4 Finsko 4.68 Švédsko 1.58 Česko 1.35 Německo 7.47 Tipsport Kanada 1.59 Švýcarsko 5.32 Rusko 1.54 USA 5.16 Finsko 4.52 Švédsko 1.62 Česko 1.34 Německo 7.82

„Kluci nesmí nic podcenit. Za normální konstelace bychom měli jít suverénně do semifinále," přidává se trojnásobný mistr světa Tomáš Vlasák.

V nabídce čtyř sázkových kanceláří má český výběr pokaždé nejlepší kurz, dávají se mu tedy největší šance na postup do semifinále.

Na minulém světovém šampionátu skončili Němci na jedenáctém místě. V roce 2017 obsadili osmou pozici, v roce 2016 byli sedmí. V roce 2010 prošli přes čtvrtfinále a nakonec obsadili čtvrtou příčku. Největší úspěch v historii německého hokeje se datuje k olympiádě v roce 2018, zde získali stříbro. „Bereme je jako rovnocenného soupeře. Pokud se někdo dostane do čtvrtfinále, hokej už prostě hrát umí," nepodceňuje Německo brankář Patrik Bartošák.

Český tým dnes čeká čtvrtfinále s Němci. Sestavu trenéři tají. Jisté je to, že chytá Bartošák

SPORT.CZ

Český tým prošel přes čtvrtfinále naposledy v roce 2015, když se hrálo mistrovství světa v Praze a v Ostravě. Před vlastními fanoušky Češi skončili čtvrtí, když zápas o bronz prohráli s USA 0:3.

Poté třikrát po sobě Češi nepřešli přes čtvrtfinále a připsali si umístění, které letos nechtějí napodobit: 2016 - 5. místo, 2017 - 7. místo a loni také 7. místo. Co bude zapsáno v historii mistrovství světa za rok 2019?