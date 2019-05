Sestava českých hokejistů na večerní čtvrtfinále MS je téměř státním tajemstvím a ti, co ji znají, jsou v Bratislavě vázáni přísnou mlčenlivostí. Nakonec ale po poledni přece jen vyšlo najevo, že mimo hru zůstane ze zdravotních důvodů gólman Pavel Francouz.

Český tým dnes čeká čtvrtfinále s Němci. Sestavu trenéři tají. Jisté je to, že chytá Bartošák

„K sestavě vám nic říkat nebudu, musíte si počkat do večera," prohlásil asistent kouče Robert Reichel po poledním rozbruslení, které trvalo sotva čtvrt hodiny. Složení českého mužstva se z pohledu na led nedalo vyčíst. „Účast na rozbruslení byla dobrovolná," vysvětlil Reichel.

Například gólmani tam byli jen dva, Patrik Bartošák a Šimon Hrubec, což hned zavdalo příčiny k různým spekulacím. „Mohu jen potvrdit, že Pavel Francouz má menší zdravotní problémy, které nebudeme blíže specifikovat. Na střídačce tedy bude připravený Hrubec," uvedl tiskový mluvčí týmu Zdeněk Zikmund a nepřímo tím potvrdil odhad českých novinářů, že do branky půjde Bartošák.

https://www.facebook.com/Sport.cz/posts/10161904080710644

Ondřej Palát se zřejmě posune na křídlo k Radku Faksovi. Z útočníků odcházeli z ledu úplně poslední Jakub Vrána a Filip Chytil, ve chvíli, kdy už ostatní reprezentanti byli v kabině, což může nasvědčovat tomu, že se mladé talenty z NHL nevejdou proti Němcům do sestavy. Ale jde jen o spekulaci...

Reichel nechtěl ani komentovat, jestli český realizační tým zvolí nasazení osmi obránců a dvanácti útočníků, nebo se spíš přikloní k zatím častěji užívané variantě 7-13. Pokud by došlo na ni, nedostal by se do hry někdo z obránců, zřejmě Petr Zámorský nebo David Sklenička. „Uvidíte večer,“ zůstával Reichel neoblomný.

Petr Nedvěd mluví po tréninku s Jakubem Vránou. Zdá se, že č.13 vypadlo že sestavy pic.twitter.com/qSadb01lYe — Robert Záruba (@robertzaruba) 23. května 2019

Nakonec se přece jen uvolil říct pár slov, v čem vidí sílu Němců. „Jsou houževnatí, v Grubauerovi mají výborného brankáře a taky mají hráče, kteří umí rozhodnout zápasy, jako třeba Draisaitla. Dal v NHL padesát gólů, k čemuž mu ale hodně pomohlo, že v Edmontonu hraje v lajně s McDavidem. Tady je to jiné, hraje za Německo, večer to ale stejně bude hlavně o našem výkonu,“ říkal Reichel.