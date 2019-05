Asi bych připomenul vyloučení, ale především bych se zaměřil na začátek utkání. V úterý Švýcaři začali daleko lépe než my, naštěstí vedli jen 1:0 a kluci měli čas s vývojem zápasu něco dělat. Pokud bychom dostali dva rychlé góly, bylo by to celé těžší.