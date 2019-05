Cítíte velkou úlevu, že vám to tam spadlo?

Ano, šance byly v každém zápase, ale nakonec mi musel pomoct odraz, abych to tam měl do prázdné branky. Super, že jsem vstřelil gól, ale i kdybych ho nedal a vyhráli jsme, bylo by to úplně stejné.

Vedli jste 1:0, ale v závěru druhé třetiny srovnal Maurer. Zatřásl s vámi tento moment?

Ani ne, my jsme věděli, že když budeme hrát dobře z obrany a udržíme se v obranném pásmu, že to zlomíme. Dobře jsme to ve třetí třetině zahráli, že jsme to házeli o mantinel. Oni měli dobrý forčeking, ale gólem Kuby Voráčka se to zlomilo.

Postup do semifinále je skutečností. Hymnu si zazpívali (zleva) Jan Kovář, Milan Gulaš, Dmitrij Jaškin a Ondřej Palát.

ČTK

Zaměřovali jste se při zápase na elitního střelce NHL Leona Draisaitla?

Věděli jsme, že rád hraje s pukem a bude se to snažit zavážet. Snažili jsme se bruslit s ním, ale i tak měl dobré šance a rozdával to. Je to výborný hráč a dělal nám problémy. V první třetině se dostal do samostatného úniku, Bartez to ale výborně pokryl.

Abyste postoupili do vysněného finále a měli zároveň jistou medaili, musíte v sobotu večer zdolat Kanadu.

Bude to těžké, mají strašně kvalitní tým. Stone, Marchessault, to jsou extratřídy v NHL, ale všechny čtyři pětky mají kvalitní.

Tím Vorasovým gólem se to uklidnilo, říká Dominik Kubalík. Spadlo to z nás a chtěli jsme víc a víc

Na šampionátu mají Kanaďané také pořádnou kupu štěstí. Duel se Slováky rozhodli dvě vteřiny před koncem, čtvrtfinálové vyřazení se Švýcarskem zase odvrátili gólem pouhých 0,4 sekundy před vypršením šedesáté minuty. Co na to říkáte?

Musíme hrát dobře celých 60 minut. Jsou to zkušení borci.