Pět gólů a šest asistencí. Taková je bilance Dominika Kubalíka na letošním světovém šampionátu. Šikovný křídelník hraje na bratislavském ledě ve velké pohodě a pro soupeře představuje permanentní hrozbu. Skoro v každém zápase se zapsal do statistik, ostatně jeho pohodu pocítili ve čtvrtfinále i Němci, kterým vstřelil důležitý třetí gól.

Tím Vorasovým gólem se to uklidnilo, říká Dominik Kubalík. Spadlo to z nás a chtěli jsme víc a víc.

Díky jeho dělovce, po níž puk vymetl šibenici, odskočili čeští hokejisté do rozhodujícího trháku. „Na konci střídání nás trochu točili. Dostal jsem puk od Kovyho, měl jsem tam otevřeno, tak jsem prostě jel. Chtěl jsem jen udělat buly u nich v pásmu, popravdě jsem se na gólmana ani nepodíval. Jenom jsem prostě zavřel oči a vystřelil. Díky bohu to tam padlo," usmíval se po dělové ráně do šibenice 23letý útočník.

Souboj byl dlouho otevřený a houževnatí Němci nebezpečně zlobili. „Ze začátku jsme se snažili přes ně chodit středem, oni tam ale byli hrozně kompaktní, chodili nám pak do brejků. Museli jsme svou hru trochu změnit. Vorasův gól na 2:1 nás nakopl, byl klíčový pro naše sebevědomí," tvrdil Kubalík, jenž na turnaji potvrzuje brilantní formu ze švýcarské ligy. V ní jako první Čech v historii letos ovládl s 25 góly a 32 nahrávkami produktivitu kanadského bodování.

Zleva Dominik Kubalík z českého týmu a Němci Moritz Seider a brankář Philipp Grubauer.

Vít Šimánek, ČTK

A skvěle si vede také v tabulce produktivity tohoto šampionátu. Patří mu jedenáctá příčka, přičemž před ním jsou už pouze borci, kteří se prohánějí po kluzištích v NHL. Zahrát si nejlepší ligu světa prahne také Kubalík. Pokukuje po něm vedení Chicaga, které na něj v lednu získalo práva z Los Angeles. Námluvy ze zámoří však v současnosti vůbec neřeší a soustředí se výhradně na mistrovství světa. Na něm český tým ve čtvrtek večer po čtyřech letech proklouzl mezi nejlepší čtyřku.

„Věděli jsme, že budou Němci výtečně bránit, což se potvrdilo. Hráli výborně ve svém pásmu. Dobře nás odstavovali z předbrankového prostoru. Vorasovým gólem na 2:1 jsme se ale hodně uklidnili," oddechl si Kubalík po postupu do semifinále, kde na výběr trenéra Říhy číhá Kanada. „Medaile je zase o kousek blíž, všichni ji hodně chceme. Hlavně nepřestat pracovat a makat dál. Čeká nás další zápas," burcuje Kubalík.