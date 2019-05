Čeští hokejisté si dali fotbálek. Jak jim to šlo? A co mají v plánu na volné odpoledne?

„Před námi je těžký zápas a koukáme momentálně jenom na něj. Nic jiného teď neřešíme," řekl asistent trenéra Robert Reichel po pátečním tréninku, který byl dobrovolný. Zúčastnili se ho pouze obránci David Sklenička, Petr Zámorský, útočníci Filip Chytil a Jakub Vrána, jenž čtvrtfinále proti Němcům sledoval pouze z tribuny. Na ledě nechyběli ani gólmani Patrik Bartošák a Šimon Hrubec. Zdravotně indisponovaný Pavel Francouz by se měl zapojit do tréninku zítra.

Zbytek týmu se věnoval hlavně regeneraci a odpočinku. Někdo zašel na masáž, jiný do posilovny, další hráči si šli zahrát na malé hřiště vedle haly fotbal. „Konečně je tady v Bratislavě modrá obloha, tak jsme si šli zakopat," usmíval se útočník Milan Gulaš, který si se spoluhráči po chladných dnech užívá trochu sluníčka.

Odpoledne pak hráči dostanou volno, které se chystají vyplnit různě. „Půjdu s rodinkou na oběd, zajdeme někam na zmrzku. Když se na mě přijeli kouknout, tak abych s nimi taky chvíli byl," řekl obránce Radko Gudas. „Já zase půjdu s rodinou do zoologické zahrady," usmíval se Gulaš.

Večer hráči absolvují týmovou poradu a budou se už chystat na semifinále, které si zahrají znovu po čtyřech letech. "Je super tam znovu být. Česko si to zaslouží. My ale nesmíme být v euforii, že jsme v semifinále, ale musíme se soustředit na to, abychom pokračovali do finále," burcuje brankář Patrik Bartošák.