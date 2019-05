Od loňského vítěze Stanley Cupu, který v 82 utkáních základní části této sezony NHL nastřádal za Capitals 47 bodů za 24 gólů a 23 asistencí, si trenéři národního mužstva před startem šampionátu dost slibovali. Na domácích Carlson Hockey Games v Brně ho nechali dohnat tréninkový deficit a do utkání nenasazovali.

V Bratislavě pak Vrána potvrdil, že góly střílet umí. Trefil se hned v úvodním zápase proti Švédům, síť rozvlnil i proti proti Lotyšům a Rakušanům. Na mistrovství začal ve druhé lajně a v základní skupině odehrál všechny duely. Jenže pro čtvrtfinále mu připadla role čtrnáctého útočníka. „Dlouho jsme se o Kubovi bavili, Je to brejkový hráč, lehký, technický, a to by nám na Němce nesedělo. Takže jsme se rozhodli takhle, na Kanadu ale budeme sestavu skládat znovu," vysvětloval po postupu do semifinále kouč Miloš Říha.

Jestli se Vrána objeví v některé z formací proti výběru Kanady, je zatím s otazníkem. Třiadvacetiletý křídelník však bere celou věc s nadhledem. "Budu neustále pracovat, kdybych dostal šanci, abych byl připravený," říká.

Po pátečním tréninku ještě nějakou dobu setrval na ledě a cvičil střelbu. Puky přitom sázel pod horní tyč. „Hráč se i při tréninku dostává do situací, které potom zažije v zápase. Umí pak zachovat klidnou hlavu a ruce mu jdou samy. V zápase už je to potom automatické," vykládá křídelník, jenž cítí, že má s týmem k cennému kovu z MS velmi blízko.

„Máme před sebou dva důležité zápasy. Je potřeba se neuspokojit, jít se sklopenou hlavou dopředu. Snažit se vrátit domů se zlatou medailí," burcuje Vrána. Jeho snem přitom zůstává rozhodnout jeden z velkých zápasů na šampionátu. „Proto jsem pořád připravený, proto trénuju střely sám navíc," hlásí s úsměvem před semifinále s Kanaďany, v němž očekává další lopotu.

„Mají velice zkušený tým, který ví, jak se zachovat v důležitých situacích. Stejně to nakonec dopadne podle toho, kdo bude víc makat, vyhrávat víc osobních soubojů a kdo promění šance. Když na kanadské hráče vytvoříte trochu větší tlak a budou třeba prohrávat, mohou znervóznět a začít dělat chyby," připomíná Vrána.