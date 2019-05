Česko má letos na světovém šampionátu nejvíc hokejistů z NHL za posledních jedenáct let a většina z nich narazí při sobotním večerním semifinále na spoluhráče z klubu. Kanaďané přivezli vůbec nejmladší tým na MS s věkovým průměrem necelých 24 let.

„Možná možná nemají tolik extra hvězd, ale sází na vyrovnanost jednotlivých lajn a umí se navzájem doplnit," povšiml si Dominik Simon, jenž bude mít proti sobě dva kolegy z Pittsburghu. „Skvěle chytá Murray, jak je vysoký, tak zabere hodně místa v brance a navíc se dokáže posouvat od jedné tyčky k druhé. Vždycky jsem si říkal, že je lepší mít ho v zádech než proti sobě. Mám s ním ale spoustu tréninků, takže vím, jaký je. A určitě to s klukama probereme a klidně poradím i trenérům, jak na něj," míní elitní český centr.

Recept na Murrayho nabízí také Jakub Vrána, jenž proti němu několikrát hrál s Washingtonem. „Chce to s ním hnout do strany, naznačit střelu a schovat ji za beka a mít někoho na brankovišti pro dorážky," uvažuje český útočník „Rozhodit se kanadský gólman určitá dá. Když brankáři vlezete do kuchyně a otravujete hodně, není to příjemné nikomu. Pak je tam od nás z Penguins ještě útočník McCann, moc šikovný s nebezpečnou střelou, který nedávno přišel z Floridy," doplňuje Simon.

Dva čeští Letci dobře znají trio z Philadelphie Myerse, Couturiera i náhradního brankáře Harta. „Nějaké špičkování určitě proběhne, na ledě nedostanou ani centimetr. Známe jejich slabiny, ke každému bych kouči rád řekl pár slov. Bude to velké sousto, ale troufáme si i na ně," slibuje Radko Gudas.

Nezvykle mladé kanadské mužstvo má svou sílu. „Největší kalibr jsou Stone a Marchessault z Vegas, ale celá soupiska je plná talentů. Musíme se připravit, že budou hrát víc tělem, než naši předchozí soupeři a každý souboj nemilosrdně dohrají, ale strach z nich mít nebudeme. Od nás z Tampy tam jsou Cirelli a Joseph, 22letí bruslařští rychlíci, přitom i dost siloví hráči. V kontaktu jsme tady ale zatím nebyli," přemítá Ondřej Palát.

Kanada hraje na MS tvrdě, občas i provokuje. „Bude strašně důležité udržet disciplinovanost a neudělat zbytečné fauly. Hráče na přesilovku tam mají, hodně střílejí na bránu a před ní vždycky někoho mají na tečování," uvědomuje si Simon „Já si myslím, že ti kluci v kanadském týmu můžou pod tlakem znervóznět a začnou dělat chyby, ale na druhou stranou musíme počítat, že hrají naplno až do poslední vteřiny, čímž v Košicích odvrátili vyřazení," uvažuje Vrána.

Češi si soupeře pečlivě nastudovali na videu. „Kanada je silná, ale hrát se dá s každým. Zase to bude spíš o nás, jak se k tomu postavíme a jak se připravíme. A jak reprezentanti převezmou informace, které jim dáme a jestli dokáží na ledě plnit úkoly, jak mají," říká asistent českého kouče Robert Reichel, jehož těší kompaktnost národního týmu.

„Lajny nám fungujou, každá z nich je schopná dát gól a Voráček je výborný lídr, přesně takového jsme potřebovali. Když jsou takoví tahouni, tak se s tím svezou všichni a šlape to," usmívá se Reichel a sestavu na Kanadu už podle bratislavských zvyklostí tají. „Chápu, že chcete vědět informace, ale my se o sestavě ještě pořád bavíme a o čem přesně, to říkat nechci. Takže se podobu týmu pro semifinále dozvíte až v sobotu hodinu před zápasem," míní.

Český hokej si nicméně získává respekt tak trochu ztracený na předchozích šampionátech. „Snažíme se dělat jen všechno pro to, abychom vyhrávali zápasy, víc za tím nehledejte. Nikdo v kabině ale není uspokojen tím, že se po čtyřech letech povedlo vybojovat semifinále. Ještě nemáme hotovo, chceme to dotáhnout až k našemu maximu," prohlašuje Reichel.